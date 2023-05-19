Meral Akşener seçimden sonra ilk kez konuşacak Millet İttifakı'nda yaşanan seçim başarısızlığının ardından günlerdir bir açıklamada bulunmayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın basın toplantısı yapacak.

ensonhaber.com Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti... Sonuçlara göre yeni dönemin milletvekilleri netleşti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise adaylardan biri yüzde 50'yi bulamayınca seçim ikinci tura kaldı. İlk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50'lik oy oranıyla birinci çıkarken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44,89'da kalınca Millet İttifakı'nda yüzler asıldı. Seçimin ikinci tura kalmasının ardından Millet İttifakı'nda liderlerden, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik destek mesajları geldi. Sessizliğe büründü Liderler, seçimi alacaklarına inandıkları ve Kılıçdaroğlu'na yönelik desteklerinin sürdüğüne dair mesajlar paylaştı. Ancak yalnızca Meral Akşener cephesinden bir mesaj gelmedi. İlk kez yarın konuşacak İlk tur seçimlerinden üzerinden 5 gün geçti ve Akşener konuşmaya karar verdi. Seçimlerinin ardından ilk kez konuşacak olan İyiParti Meral Akşener yarın açıklama yapacak. Akşener parti genel merkezinde saat 13.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek. Gözden Kaçmasın Meral Akşener seçimden sonra sessizliğe büründü Haberin Detayları Kılıçdaroğlu konuşurken Meral Akşener'in yüzü düştü Haberin Detayları