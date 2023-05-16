Meral Akşener seçimden sonra sessizliğe büründü Millet İttifakı'nda yaşanan seçim başarısızlığının ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in günlerdir süren sessizliği dikkat çekti.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti...

Resmi olmayan sonuçlara göre yeni dönemin milletvekilleri netleşti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise adaylardan biri yüzde 50'yi bulamayınca ikinci tur yolu açıldı.

İlk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50'lik oy oranıyla birinci çıktı.

Millet İttifakı'nda işler yolunda gitmedi: Yüzler asıldı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44,89'da kalınca Millet İttifakı'nda yüzler asıldı.

Seçimin ikinci tura kalmasının ardından Millet İttifakı'nda liderlerden Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik destek mesajları geldi.

Liderler, seçimi alacaklarına inandıkları ve Kılıçdaroğlu'na yönelik desteklerinin sürdüğüne dair mesajlar paylaştı.

Akşener günlerdir sessiz

Ancak yalnızca Meral Akşener cephesinden bir mesaj gelmedi.

Ayrıca Akşener'in 2 gündür de herhangi bir açıklama yapmadığı görüldü.

Son olarak seçim gecesi, basın toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında duran ve "Kazanıyoruz" paylaşımı yapan Akşener'in sessizliği dikkat çekti.

Masayı dağıtmıştı

Bilindiği üzere Akşener, Millet İttifakı'nda çıkan adaylık krizinde masadan kalkmıştı.

Altılı masayı 'kumar masası' olarak nitelendiren Akşener, yapılan görüşmelerin ardından masaya geri dönmüştü.

Milletvekilliğinde de oy oranı düştü

Öte yandan İyi Parti cephesinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra milletvekilliği seçimlerindeki başarısızlık da göze çarpıyor.

Anket firmaları tarafından yüzde 13-14'lerde gösterilen İyi Parti'nin 2018'deki genel seçimlere göre oyunun düştüğü görüldü.

Geçen seçimde yüzde 9,96 oy alan parti, son seçimde 9,69 oy oranına sahip oldu.