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    Meral Akşener ve Devlet Bahçeli Anıtkabir ziyaretinde tokalaştı

    Devlet erkanının, Cumhuriyet'in ilanının 99. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyareti esnasında, İyi Parti lideri Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sohbet ederek tokalaştı.
    • 29.10.2022 - 13:19
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    Meral Akşener ve Devlet Bahçeli Anıtkabir ziyaretinde tokalaştı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in ilanının 99. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan tören, Erdoğan'ın, ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunması ile devam etti.

    Yıllar sonra ilk görüntü

    Devlet erkanı mozoleden Misak-ı Milli Kulesi'ne geçtiği esnada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli yıllar sonra ilk kez birlikte görüntü verdi.

    İHA'nın haberine göre, Akşener ve Bahçeli'nin bir süre sohbet edip tokalaşması kameralara yansıdı.

    Akşener ve Bahçeli Anıtkabir ziyaretinde tokalaştı

    Meral Akşener ve Devlet Bahçeli Anıtkabir ziyaretinde tokalaştı #1

    Meral Akşener ve Devlet Bahçeli Anıtkabir ziyaretinde tokalaştı #2


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