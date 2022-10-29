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Meral Akşener ve Devlet Bahçeli Anıtkabir ziyaretinde tokalaştı

Meral Akşener ve Devlet Bahçeli Anıtkabir ziyaretinde tokalaştı

Devlet erkanının, Cumhuriyet'in ilanının 99. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyareti esnasında, İyi Parti lideri Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sohbet ederek tokalaştı.