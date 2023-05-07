Meral Akşener ve Mansur Yavaş bir mitingde daha umduğunu bulamadı: Manisa meydanı boş kaldı

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü tarihi bir günü yaşayacak.
Milyonlarca seçmenin sandığa gideceği gün öncesinde adaylar çalışmalarını sürüdürüyor.
Böylelikle yurdun dört bir yanında miting heyecanı yaşanıyor.
Halk buluşmalarının devam ettiği süreçte adaylar vaatlerini tek tek sıralıyor. Mitinglere, ittifaktaki diğer partiler de destek veriyor.
Mitinglere beklenen katılım olmuyor
İyi Parti Lideri Meral Akşener'in mitingleri ise en çok konuşulanlar arasında. Öyle ki Akşener, coşkuyla duyurduğu programlarında umduğunu bulamıyor.
Geçtiğimiz günlerde Konya, Kayseri ve Erzurum'daki mitinglerde beklenen ilgi gösterilmemişti.
Ardından Şanlıurfa'ya giden Akşener, burada meydan yerine ara bir sokağı tercih etmişti.
Manisa'da da benzer görüntü
Bugün ise ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Manisa'ya gitti.
Burada da benzer görüntüler ortaya çıktı. Bir kez daha meydanda halkla buluşan Akşener ve Yavaş'ın mitinge beklenen katılım olmadı.
Büyük İstanbul Mitingine akın ediyorlar
O saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Büyük İstanbul Mitingi' için vatandaşlar alana akın etmeye başladı.
Sabahın erken saatlerinde mitingden saatler önce büyük ve coşkulu bir kalabalığın olması şimdiden gündem oldu.
İşte mitingden kareler...