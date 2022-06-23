Meral Akşener’den asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması

İyi Partili Meral Akşener, Tekirdağ'da ekonomiyi eline aldı, taleplerini tek tek söyledi. Akşener, “Asgari ücret zamlara uygun hale getirilmeli, en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ'da partisinin Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından teşkilat önünde toplananlara seslenen Akşener, esnafın sesinin duyulmadığını söyledi.

“Kazığı yiyen sensin”

Akşener, “Müşteri velinimettir. Çok uzun bir zamandır seçmen, siyasetçi için velinimet olmaktan çıktı. Yani seni dinlemiyorlar kardeşim. Senin derdini duymuyorlar kardeşim. Ama seçime giderken seni şucu-bucu deyip, itham edip ve komşuyu komşuya, kardeşi kardeşe düşürüp, ceketimi assam şapkamı assam oy alırım hesabıyla çıkan sensin, kazığı yiyen sensin.” diye konuştu.

“El ele verip bu harami düzeni sandığa gömüp emekli edeceğiz”

“Sayın Erdoğan'ın alkışçısı değilseniz terörist olursunuz, hain de olursunuz.” diyen Akşener, şöyle devam etti:

“Manevi değerlerinizle, kutsallarınızla oynayıp sizi birbirinize düşman ederek oy almak siyasetçinin işi değildir. Bakın buraya benim gibi herkesi getireceksiniz. El ele verip bu harami düzeni sandıkta helal oylarınızla birlikte sandığa gömüp emekli edeceğiz.”

“Neden atamıyorsunuz kardeşim”

Türkiye'nin her yerinden gençlerin 86 puanla atanamadıklarını, 62 puan alan arkadaşlarının atandığını savunan Akşener, “Çünkü onun akrabası vardı, dayısı vardı. Atanamayan öğretmenler var. Neden atamıyorsunuz kardeşim, neden atamıyorsunuz? Korumalı kura 200 milyarın üzerinde para ayırdınız dolar yükselmesin, Türk parası değer kaybetmesin diye. Emeklinin, çiftçinin, kadının cebinden, bu gençlerin cebinden aldınız. Bakın biz bunu unuttuk. Bize bunu unutturdular.

“En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı”

Size şimdi emekli maaşı en düşüğü söyleye söyleye 2 bin 500 lira oldu. Biz de halbuki demiştik ki ya bir şey söylüyoruz, yapsalar bile yarısını yapmıyorlar. Dedik ki bir emeklinin en düşük emeklinin maaşı asgari ücret kadar olmalı. Asgari ücret de şu anda işte o bugünkü zamlara uygun hale getirilmeli. Dolayısıyla en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı. Onlar yapmıyor kardeşim, biz yapacağız inşallah el ele vereceğiz, biz yapacağız.” ifadelerini kullandı.

“Her gün zam geliyor”

DHA'da yer alan habere göre Akşener, alım gücünün düştüğünü dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

“Her gün zam geliyor, insanlar alamıyor. İnsanların alım gücü düştü ama haldır haldır zam geliyor. Sonuç itibariyle sizi düşünmeyen, sizi adam yerine koymayan bu iktidar için bu zihniyet için sandıkta helal oylarınızla hepsini emekliye birlikte sevk edeceğiz.”