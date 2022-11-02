Yerli otomobil Togg için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden İyi parti lideri Meral Akşener konuşmanın devamında törene atıfta bulunarak eleştirilerini sıraladı.

İyi Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Meral Akşener, Cumhuriyetin 99. yılında Bursa'nın Gemlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılan Togg fabrikası hakkında görüşlerini paylaştı.

Meral Akşener, yerli araç için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Akşener daha sonrasında ise Togg'un banttan indiği törene atıfta bulunarak eleştirilerini sıraladı.

"Bu yatırımı geç kalmış olmakla birlikte kıymetli buluyoruz"

Meral Akşener, "Geçtiğimiz hafta Togg'un fabrika açılış ve banttan indirme töreni vardı. Bu yatırımı da geç kalmış olmakla birlikte kıymetli buluyoruz. Keşke Sayın Erdoğan da milletin Cumhurbaşkanı olma özgüvenini gösterebilseydi. Her zamanki nobran tavrından sıyrılabilseydi. Bir AK Parti PR çalışmasına çevirerek güzel bir şeyi kirlemeyi başardı." dedi.

"Togg'dan memnunuz"

Togg'dan memnun olduklarını ancak geçmişi kötüleme çalışmalarının yanlış olduğunu kaydeden Akşener, "Hep geçmişi kötüleyerek bugünü onaylatmaya çalıştılar. Bu utanmazlıktandır ki 'Bizden önce buzdolabı yoktu' dediler. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum; geçmişi kötüleyerek kendini ibra etmekten vazgeç. İHA/SİHA çalışmalarından memnunuz. İktidara geldiğimizde bu çalışmalara her türlü desteği vereceğiz. Togg'dan memnunuz ama geçmişi kötüleme çalışmanızdan rahatsızız." diye konuştu.

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg teşekkürü ViDEO



"İktidara geldiğimizde otomotivden ÖTV'yi kaldıracağız"

İktidara geldiklerinde otomobillerden ÖTV'yi kaldıracaklarını söyleyen İyi Parti lideri Akşener, "Vergilerden önce 300 bin lira olan arabanın fiyatı vergilerle 637 bin liraya çıkıyor. Kasko, sigorta ve vergilerdeki artışlar da araba sahibi olmanın önünde engel oldu. Yerli otomobil üretmekle övünen iktidar, otomotiv sanayisini küçültüyor. Oluşan üretim kaybı 400 binin üzerine çıktı. Bugün Türkiye küresel otomotiv yatırımlarının dışında kalmış durumda. Türk otomotiv sektörünü geliştirecek pek çok çözümle geliyoruz. Kararlı ekonomik koşulları sağlayacağız, otomobillerde ÖTV'yi kaldıracağız, otomobili temel ihtiyaca dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.





İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının devamı şu şekilde:

"Türkiye vizyonumuzu idealist öğretmenlerimizle gerçekleştireceğiz"



"İyi Parti olarak uzman, başöğretmenlik gibi sınava dayalı düzeni doğru bulmuyoruz. 5 yıl, 15 yıl kıdemi esas alarak maaşlarda düzenleme yapacağız. Ek ders göstergelerini yükselterek öğretmenlerimize bir net maaş ikramiye vereceğiz. Her öğretmenimizin maaşında iyileştirme yapacağız. Tayin, terfi gibi tüm problemleri çözeceğiz. Zengin, güçlü ve mutlu Türkiye vizyonumuzu idealist öğretmenlerimizle gerçekleştireceğiz.

Demre bizim için yalanları deşifre eden bir yerdir. Rüzgargülü projemizle 11 milyon öğrencimize ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği vereceğimizi ilan etmiştik. Demre Belediye Başkanımız da iktidar provası olarak pilot uygulamasını başlattı. Daha birinci haftasında kaymakamlık uygulamayı yasakladı. Böylece milletimiz AK Parti'nin siyasetinin engel siyasetini görmüş oldu. İyi Parti her alandaki projeleri ve kadrolarıyla iktidara hazır.





"Milletimiz bu vasatlığa mecbur değil İyi Parti var"

Bakan Nebati ufuk açıcı bir açıklama yaptı. Biz bu Marslı arkadaşların ekonomiyi dünyadaki gibi algılamadıklarını biliyoruz da bizi asıl ilgilendiren kısım 'insan temelli' olarak söyledikleri yaklaşım. Bugün enflasyon canavarı insanımızı yemekten giyinmekten ediyor, bu yaklaşımın sonucunda her geçen gün bir öncesini aratıyor. Doç. Dr. Nebati Bakan'ın, ekonomiyle olan epistemolojik kopuşunun bir benzeri de insana dair bakışında cereyan ediyor. Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum; artık bir paralel evrende yaşıyorsun. Tüm fırıldaklar meydana saçıldı. Şükürler olsun ki milletimiz bu vasatlığa mecbur değil. Çünkü İyi Parti var."



