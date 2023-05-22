Meral Akşener'den depremzedelere kin kusanlara tepki İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bunu söylemek zorundayım. O insanlara oy verdiği için bırakın hakareti eleştirme hakkı bile yoktur. Ben niye az oy aldım diye tartışamazsınız. Dönüp kendine bakacaksın" dedi.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti.

Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde, millet kararını verdi..

Oy sayımı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıkarken, diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,85 olarak kayıtlara geçti.

İkinci tura kalan seçimlerde Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark, muhalif seçmenlerini öfkelendirdi..

Yurdun büyük bir kesimi 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' dedi. Özellikle 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ezici bir üstünlükle lider çıktı.

Bu durumdan rahatsız olan muhalif seçmenler, sosyal medya üzerinden nefret ve kin kustu.

Uzun süren sessizliğin ardından bu duruma muhalefet cephesinden bir açıklama geldi..

Millet İttifakı üyesi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Habertürk TV'de açıklamalarda bulunan Akşener, seçmenlerin verdiği oy üzerinden eleştirilmemesi gerektiğini söyledi.

"Bırakın hakareti eleştirme hakkınız bile yoktur"

Akşener şu ifadeleri kullandı:

Sonuç itibariyle bir tercihte bulundular. Seçmen velinimettir. Onu eleştiremezsiniz. Talep eden kendisine bakacak: 'Ben nerede eksik yaptım, nerede hata yaptım' diye.



Dolayısıyla o insanlara oy verdiği için hakaret etme, eleştirme hakkımız bile yok. Ne hakareti, eleştirmeye bile hakkımız yok.

"Dönüp kendine bakacaksın"

Demokrasilerde her şeyi tartışırsınız. Bir tek konuyu tartışamazsınız: Hür iradeyle verilmiş oyun sonucunu tartışamazsınız! Ben niye az oy aldım diye tartışamazsınız, kendine bakacaksın.