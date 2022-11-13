Meral Akşener'den EYT çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla EYT sorunu çözüme kavuşturuldu. EYT'liler ilk maaşlarını şubat ayında alacak. Meral Akşener ise EYT üzerinden siyasi prim elde etme çabasında.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak milyonlarca vatandaş, emekli olmanın hayaliyle yaşıyor.

Prim günü dolan ancak yaş gününü dolmasını bekleyenler, emekli olabilmek için EYT yasasının çıkmasını bekliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda sona gelinirken, söz konusu yasa için tarih de verildi.

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT için önemli adımların atıldığını belirterek, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunları 2023'e açıklayarak girmiş olacağız." müjdesini vermişti.

"EYT 15 Ocak'ta yürürlükte"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra net tarihi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati verdi. Bakan Nebati, "EYT’nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor." dedi.

Maaşlar 1 Şubat'ta hesaplara yatacak

15 Ocak'ta yürürlükte olması beklenen EYT yasasıyla birlikte ilk maaşların 1 Şubat'ta hesaplara yatırılması bekleniyor.





Muhalefet yapılan çalışmaları eksik buldu

Hükümet yılbaşına kadar EYT sorunun çözmek için yoğun mesai harcarken muhalefet partileri yapılan bu çalışmaları görmezden geliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan İyi Parti Lideri Meral Akşener, EYT'nin çözülemeyeceğini ve hükümete geldiklerinde bu sorunu kendilerinin çözeceğini söyledi.

"EYT'yi sonunda biz çözeceğiz"

Meral Akşener, "Ocak ayında EYT’yi çözüyorlar. Onlar tam anlamıyla çözemez. Çok az kaldı. Altı ay, yedi ay, sekiz ay… Neyse. Sonunda inşallah biz çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener: İktidara geldiğimizde EYT'yi biz çözeceğiz