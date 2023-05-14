Meral Akşener'den 'Kazanıyoruz' açıklaması

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Türkiye kararını vermek için bugün sandığa gitti.

Oylar kullanıldı, sandıklar kapandı...

Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları partilerine giderek sonuçlarını beklemeye başladı.

Yayın yasağının kalkmasının ardından ilk veriler de geldi. Ancak rakamlar, Millet İttifakı'nı memnun etmedi.

Türkiye genelinde yüzde 80'in üzerinde açılan sandık sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, önde götürüyor.

Buna rağmen CHP tarafı Anadolu Ajansı'nın verilerini yalanladı.

Ekrana çıkan Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, verileri yalanlayarak Anadolu Ajansı'nı yalancılıkla suçladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Öndeyiz" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun ardından Millet İttifakı ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de bir açıklama geldi.

Akşener paylaşımında rakamları hiçe sayarak “Kazanıyoruz” notunu düştü:

Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz...



Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik.



Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz!



Sabaha kadar buradayız!



Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda!



KAZANIYORUZ!