Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 4 şart

6'lı masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan Meral Akşener, 4 şartının yerine getirilmesi halinde CHP Lideri'nin Cumhurbaşkanı adaylığına evet diyecek.

Seçim sürecinin yaklaşmasıyla siyaset arenasındaki maraton hızlanmaya devam ediyor...

Ancak muhalefet partilerinin oluşturduğu 6'lı masada aday belirsizliği yerini koruyor.

Yaklaşık bir yıldır yapılan düzenli toplantılara rağmen 6'lı masada, zaman zaman 'aday adayı' isimleri telaffuz edilse de net bir sonuca ulaşılamadı.

Muhalefette aday üzerinde herhangi bir uzlaşıya varılamazken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmak için 6'lı masayı ikna etmeye çalışıyor.

Kılıçdaroğlu'na Akşener'den şartlı evet

Her platformda, kazanabilecek bir kişinin aday olması gerektiğini söyleyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmazken bunun mümkün olması için bazı şartların yerine getirilmesini istedi.

Gazeteci Zafer Şahin, Meral Akşener'in CHP Lideri'nin adaylığını desteklemek koşuluyla Kılıçdaroğlu'nun önüne 4 şart koyduğunu ileri sürdü.





İlk şartı ekonomi yönetimi

Meral Akşener'in sunduğu şartlarda masanın kontrolünün İyi Parti'de olduğu mesajının verildiği kaydedildi.

Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduğu 4 madde şunlardan oluşuyor:

1- Ekonomi yönetimi İyi Parti’ye verilecek.

2- Meral Akşener, Yürütmeden Sorumlu 1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ilan edilecek.

3- İçişleri Bakanlığı görevi İyi Parti’ye bırakılacak.

4- Hükümet Sözcülüğü görevini İyi Partili bir isim üstlenecek.