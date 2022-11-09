Gazeteci Barış Yarkadaş, İyi Parti Lideri Meral Akşener'in Mansur Yavaş'a adaylık teklifinde bulunduğunu ileri sürdü. Akşener'in, Yavaş'a "Adaylığınızı açıklayın sizi destekleyelim" dediğini söyledi.

2023 seçimlerine aylar kalmışken muhalefette aday belirsizliği sürüyor.

Cumhur İttifakı, adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu aylar önce deklare ederken, muhalefet partilerinde adaylık için iç çekişmeler devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı için yoğun mesaiye devam eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Lideri Meral Akşener başta olmak üzere 6'lı masadan destek bulamadı.

Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayı belirsizliği sürerken, CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Akşener, Mansur Yavaş'la görüştü

Yarkadaş, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Meral Akşener'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüştüğü kulisini paylaştı.

"Adaylığınızı açıklayın sizi destekleyelim"

CNN Türk'te Akıl Çemberi programına katılan Barış Yarkadaş, "İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve dar grup bir kurmay heyeti, bir süre önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret ediyorlar. Ziyaret önce hoşbeş ile başlıyor, ardından güncel konulara dönüyorlar. Ve Meral Hanım, Mansur Yavaş'a aynen şunu söylüyor. Mansur Bey, eğer Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünüyorsanız çıkın açıklayın. Biz de sizi destekleyelim." dediğini aktardı.

Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a: Aday ol destekleyelim

"Mansur Bey sessizliğe büründü"

Meral Akşener'in bu teklifi üzerine Mansur Yavaş'ın, 10 saniye bir sessizliğe büründüğünü aktaran Yarkadaş, "Odaya bir anda sessizlik hakim oluyor. Yavaş, Meral Hanım'ın yüzüne bakmasına rağmen hiçbir şey söylemiyor. Meral Hanım, Mansur Bey'den herhangi bir tepki alamayacağını görünce konuyu değiştirmek zorunda kalıyor. Konu bu kez, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ve karşılaştığı zorluklara dönüyor. Mansur Yavaş'a neden yöneldi Meral Hanım onu da söyleyeyim. İyi Parti İl Başkanları bir süre önce bir toplantı yaptılar. Toplantıda, il başkanlarının yüzde 70'e yakını Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı görmek istediklerini, diğer bir bölümü ise Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde, İmamoğlu'nun da seçimi kazanabileceğini gördüler." diye konuştu.

"Aday tartışmaları yorucu hale geldi"

Barış Yarkadaş; İl Başkanlarıyla yapılan bu istişare sonrası Meral Akşener, yakın kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasının artık yorucu bir hale geldiğini, bu tartışmanın bir an önce sonlandırılmasını istediğini, en doğru adayın da Mansur Yavaş olabileceğini söylediğini aktardı.

"İl Başkanları Meral Akşener'i istiyor"

Barış Yarkadaş, "İyi Parti'de İl Başkanları Mansur Yavaş'ın sessiz kalması üzerine muhtemelen 14 Kasım Pazartesi günü 81 il başkanı bir imza toplayarak Meral Hanım'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyecekler. Ve böylece Meral Hanım, 14 Kasım günü yapılacak olan 6'lı Masa Toplantısı'na; il başkanlarının bir anlamda Cumhurbaşkanı adayı olarak katılacak." dedi.

Kılıçdaroğlu "Görevlerine devam etmelerini istiyorum" demişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylık ihtimalinin sorulması üzerine aday olmalarını istemediğini söylemişti.

CHP Lideri, belediye meclislerinde çoğunlukta olmadıkları için iki ismin de görevlerine devam etmesi gerektiğini belirtmişti.