Meral Akşener’den Özdağ-Kılıçdaroğlu ittifakına yönelik değerlendirme geldi 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “İçişleri Bakanlığı” vaadiyle birleşmeye karar verdi. Masanın yetkili ağızlarından İyi Partili Meral Akşener’den de bu vaat ile ilgili ilk yorum geldi. Akşener, “Bu CHP Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Ümit Özdağ ile ittifak yaptı…

7’li koalisyonun adayı, bu ittifak karşılığında da Özdağ’a “İçişleri Bakanlığı” görevini vadetti.

Bunun üzerine de Özdağ, “İçişleri Bakanı olarak sığınmacıları göndereceğim.” şeklinde bir paylaşım yaptı.

"Bakanlıklara bir araya gelip karar vereceğiz"

Paylaşım, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e soruldu.

“Benim herhangi bir yorumum yok.” diyen Akşener, şöyle devam etti:

Çünkü şöyle; biz henüz bakanlıklar konusunu hiçbir şekilde Millet İttifakı'nın bileşenleri olarak gelip bir araya konuşmadık. Ama bildiğim bir şey var, iki siyasi parti olarak biz ayrı ayrı girdik. Dolayısıyla alınan oy ve çıkarılan milletvekili sayısına göre öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti, seçimden sonra bir araya gelecek ve bu konuda görevlendirmeler yapılacak.

"CHP Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır"

Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevlendirmeleri aldığı bakanlıkları, hangi siyasi partiye, 'siz burada görev alın' diyeceği İyi Parti'yi ve onun genel başkanını bizleri ilgilendiren bir durum değildir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının ve parti kurullarının vereceği bir karardır. Ona da saygı duyuyorum. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı üzerinden Sayın Özdağ böyle bir görevlendirme Sayın Kılıçdaroğlu başından itibaren yapmışsa, dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır. Ben ona saygı duyuyorum.

"Metinde bizleri rahatsız edecek bir şey yok"

Kılıçdaroğlu ile Özdağ’ın ortak mutabakat metnine de değinen Akşener, ilk tur seçimin ardından Kılıçdaroğlu'na İnce, Özdağ ve Oğan ile ilişki kurmak, görüşme yapmak, iletişim kurmak ve onların talepleriyle ilgili tutum alma konusunda yetki verdiklerini söyledi.

Akşener, “Dolayısıyla o yetki çerçevesi içinde yaptığı görüşmelerin sonunda bir noktaya gelindi. Bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Özdağ, Millet İttifakı'nın içinde yer aldığını ve destekleyeceğini söyledi. 7 maddelik, CHP Genel Başkanı sıfatıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzasının olduğu, Zafer Partisi Genel Başkanı sıfatıyla da Sayın Özdağ'ın imzasının olduğu bir mutabakat metni yayınlandı. Dolayısıyla o metinde bizleri rahatsız edecek bir şey yok.” dedi.

"Böyle bir yetkisi vardı Kılıçdaroğlu'nun"

Metnin iki siyasi partinin genel başkanları olarak yayınlandığını kaydeden Akşener, “Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu çeşitli mutabakat metinleri var. Onlarla ters düşen de bir madde yok içinde. Dolayısıyla böyle bir yetkisi vardı Sayın Kılıçdaroğlu'nun. O yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.