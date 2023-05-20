Meral Akşener 14 Mayıs seçimlerinden 6 gün sonra açıklama geldi 14 Mayıs akşamının ardından açıklamaya yapmayan altılı masa ortaklarından İyi Parti Lideri Meral Akşener, bugün sessizliğini bozdu.

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Milyonlar geçtiğimiz pazar günü sandığa gitti.

Hummalı çalışmaların ardından sandıktan çıkan karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir seçimde daha açık ara önde olduğunu gözler önüne serdi.

Özellikle deprem bölgesinden gelen büyük destek, tartışmalara neden oldu.

Cumhurbaşkanı adaylarının yüzde 50 oya ulaşmaması nedeniyle sonuçlar ikinci tura kaldı.

İlk turdaki sandık sonuçları ise muhalefette moral bozukluğuna neden oldu.

Akşener'den 6 gün sonra gelen açıklama

Öyle ki altılı masanın bir ayağı olan İyi Parti Lideri Meral Akşener, seçim akşamından bu yana adeta sessizliğe büründü.

Millet İttifakı liderleri ikinci tur için sık sık demeçler vermeye devam ederken, Akşener ise seçime 8 gün kala partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

"En şiddetli şekilde çalışacağız"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy oranları ile seçmen sayılarına dikkat eden Akşener, "12 milyon potansiyel seçmenimiz var. Bu seçim 0-0 ile başlayan bir referandum oluyor. 9 günlük süreçte partimizin bütün kurumları sahada olacak ve çalışacaklar. Sayın Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi için en şiddetli şekilde çalışacağız." dedi.

"Bugün İstanbul'a gidiyorum"

İşte Akşener'in 6 gün sonra yaptığı konuşmasından öne çıkanlar:

"Sandık güvenliği başta olmak üzere ikinci tur için görüşmeler gerçekleştirdik. Bir iletişim grubu kuruldu. Arkadaşlarımız burada görevlendirildi. Ben 'kanaat önderi' denilen insanlarımızla görüşmeler gerçekleştirdim. Partimizin yetkilisi olan arkadaşlarımız benzer çalışmalar yaptı. 81 il teşkilatımız, önceki vekillerimiz ve yeni vekillerimiz saha çalışmasına başladı. Partimizin tüm kurulları sahada olacak. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13'üncü Cumhurbaşkanı seçilmesi için kabiliyetlerimizin sonuna kadar çalışacağız.

Ben de tercihini Sayın Erdoğan'dan yana kullanan ya da hiçbir adayı tercih etmeyen adayımızla görüşeceğim. İstanbul'da yoğun saha çalışması programı olacak. Bugün İstanbul'a gidiyorum, programım yarın başlıyor.

Meclis'in Cumhur İttifakı tarafından alınmış olması, Millet İttifakı'nın mutlaka kazanması gerektiğini ortaya koyan bir seçim oldu. Sayın Erdoğan'ın kazanması halinde sistem bir daha Türkiye'de tartışılamaz hale gelir. Buna mutlaka mani olmalıyız. Meclis Cumhur İttifakı bileşenlerinin olabilir ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım ki denge-denetleme mekanizması oluşabilsin.

Büyük bir çaba harcayarak arkadaşınızı, eşinizi, dostunuzu sandığa götüreceksiniz. Ya kadınlara şiddeti, ölümü, tacizi, tecavüzü seçeceksiniz ya da kadınların, çocukların gençlerin hakkının hukukun korunup iyileştirilmesini tercih edeceksiniz. Ya dün bayramda olduğu gibi unutturulmak istenmesini ya da büyük coşkuyla kutlanmasını seçeceksiniz. Ya 2019'da PKK'ya, 2023'te Hizbullah'a sırtını dayayanları ya da ülkemizde terörün gölgesini barındırmayanları seçeceksiniz. Ya ensar diye diye ülkemizi yolgeçen hanına döndürenleri seçeceksiniz ya da hududumuzu namus, nüfus cüzdanımızı tapu bilenleri seçeceksiniz.

"Yeni bir sistem kuruyoruz"

Milletimiz güç hırsından yolunu kaybetmiş bir kişinin ihtiraslarına kurban olmayacak. İstibdadın karşısında hürriyet diye haykıracağız. Gereken cevabı sandıkta vereceğiz. Bizim kazanmaktan başka bir seçeneğimiz yok.

Yeni bir sistem kuruyoruz. Seçim günü ıslak imzalı bütün tutanakları CHP il ve ilçelerine sonra da genel merkezlere gönderecek. İnsan unsurumuzu, avukatlarımızı, bilgiyi tek bir alanda toplayacağız. 2000 sandığa itiraz etmiştik. Bir kısmı tamamlandı. 2 şehrimizde milletvekili itirazlarımız devam ediyor.

Hep birlikte çalıştık, bir oy Kemal'e bir oy Meral'e dedik. Kendi logomuzla girdik seçime çünkü. Sayın Erdoğan 49.52 oy aldı, sayın Kılıçdaroğlu da 44.88 oy aldı. Katılma oranı yüzde 87.04. Bütün verileri bütün seçmene vurduğunuz zaman 12 milyon potansiyel seçmen var. Biz bu 14 Mayıs sonrası İyi Parti olarak sandık güvenliği başta olmak üzere ikinci tura yönelik görüşmeler gerçekleştirdik. Sadece Kılıçdaroğlu'na çalışıldığı için CHP Genel Merkezi'nde çalışıyoruz. Bir kampanya grubu kuruldu. Sandığın korunmasından sorumlu her partiden isim var orada.

"Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bölgelerdeki insanlarla görüşeceğim"

Bizim arkadaşlarımız sabah akşam sahada olacaklar. Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi için hepimiz seçime kadar çalışacağız. Ben bu süreçte oyunu Erdoğan'dan yana kullanan ya da yalnızca Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bölgelerdeki insanlarla görüşeceğim. Yarından itibaren bu programım başlıyor. Hemşehri dernekleri, derin yoksulluğa yönelik ev ziyaretleri dahil mikro bazda şahıs olarak da çalışacağım. Kapı zile dahi çalacağız.

Erdoğan'ın kazanması halinde partili cumhurbaşkanlığı sistemi bir daha bu ülkede tartışılmaya açılamaz. Bu nedenle buna engel olunmalı. O yüzden Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi önemlidir. Sadece kendimiz değil, arkadaşlarınız, akrabalarınız, onların dostları, hepsini sandığa götürüp Kılıçdaroğlu'na oy vermeye ikna edeceksiniz.

Sinan Oğan sorusuna yanıt

Akşener kendisine yöneltilen, "Sinan Oğan ile bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna, "Sinan Oğan ile görüşmedim. Her kafadan ses çıkan sistemlerde sonuç alınamaz. Ama kendisinin bir talebi varsa, başta ben olmak üzere hepimiz yetkimizi Kılıçdaroğlu'na verdik." yanıtını verdi.

Ali Babacan'ın açıklamalarına tepki

TV5 ekranlarında yeni Anayasa çalışmaları üzerine, “Cumhur İttifakı 'Gelin biz beraber çalışalım' derse çalışmaya hazırız” diyen DEVA Partisi lideri Babacan’a da yanıt veren Akşener, "Ne söylediğin değil, ne zaman söylediğin önemli" dedi.

"Miting yapmayacağım"

Akşener, "Miting olmayacak, biz çok az bir oyu konsolide etmek için uğraşacağız sadece. Tek tek ikna edeceğiz, sadece ben 45 miting yaptım. Sayın Kılıçdaroğlu çok daha fazlasını yaptı." dedi.