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    Meral Akşener’den Taksim’deki patlamaya ilişkin açıklama

    Taksim'deki patlamada can kaybı ve yaralıların olduğu bilgisi öğrenilirken, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Başımız sağ olsun" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 18:28
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    Meral Akşener’den Taksim’deki patlamaya ilişkin açıklama

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde bugün saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlama, büyük panik yarattı.

    Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

    “Ölü sayımız 6'ya yükseldi”

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Bugün İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada maalesef ölü sayımız 6’ya, yaralı sayımız 53’e yükseldi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.” dedi.

    Akşener: Başımız sağ olsun

    Patlamanın nedeni ise henüz bilinmezken, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den bir paylaşım geldi.

    Akşener, “İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun…” dedi.

    Meral Akşener’den Taksim’deki patlamaya ilişkin açıklama #1

    Meral Akşener’den Taksim’deki patlamaya ilişkin açıklama #2

    Meral Akşener’den Taksim’deki patlamaya ilişkin açıklama #3


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