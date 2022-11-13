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Meral Akşener’den Taksim’deki patlamaya ilişkin açıklama

Meral Akşener’den Taksim’deki patlamaya ilişkin açıklama

Taksim'deki patlamada can kaybı ve yaralıların olduğu bilgisi öğrenilirken, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Başımız sağ olsun" dedi.