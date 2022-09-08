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Meral Akşener'e engelli kız ve annesinden tepki

Meral Akşener'e engelli kız ve annesinden tepki

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Bahçelievler'de esnaf ziyareti sırasında engelli kız ve annesinin tepkisi ile karşılaştı. Anne Duran, "Bunlar HDP ile bir olan insanlar, oy vermiyoruz" dedi.