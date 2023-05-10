Meral Akşener'in argo üslubu: Bu süpürgenin sapı.... Çanakkale'de konuşan Meral Akşener, mitingde eline aldığı süpürgeyle şaşırtan ifadeler kullandı. Akşener'in söyledikleri sonrası üslubu tepki çekti.

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Türkiye, geleceğini şekillendirmek için sandık başına gidiyor.

Seçimlere sayılı günler kala İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale'de konuştu.

Mitingde Akşener'den önce Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş söz aldı.

Mitingde eline süpürgeyi aldı

Yavaş'ın ardından sözü alan Akşener, eline bir süpürge aldı.

Eline süpürgeyi alan Akşener daha sonra özellikle kadınlara seslendi.

Tepki çeken sözler sarfeden Akşener, süpürgenin sapıyla ilgili bel altı bir göndermede bulundu.

"Bak sapını söylemiyorum ha, sapıyla başka bir şey..."

"Bak sapını söylemiyorum ha, sapıyla başka bir şey" ifadesiyle şaşkına çeviren Akşener, süpürgenin ucuyla iktidarı süpüreceklerini iddia etti.

Her fırsatta kendisine yönelik çirkin ifadeler kullanıldığı iddiasıyla propaganda yapan Akşener, "Özellikle kadınlara sesleniyorum. Bu süpürgelerle bak sapını söylemiyorum ha, sapıyla başka bir şey. Ama ucuyla hayırlısıyla süpüreceğiz inşallah." dedi.

Öte yandan Meral Akşener'in üslubu sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Konuyla ilgili ifadelerini duyan vatandaşlar, Akşener'i üslubunu düzeltmeye davet etti.