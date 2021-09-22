1999 yılında Bank Asya hesabı açtırdığı için polislikten ihraç edildiğini söyleyip Akşener’den yardım isteyen şahsın, ByLock kullanıcısı olduğu için ihraç edildiği ortaya çıktı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 21 Eylül günü Çatalca’da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında bir şahıs, Akşener'in önüne çıkarak KHK ile ihraç edilmiş bir polis memuru olduğunu söyledi.

Akşener’e, 1999 yılındaki Bank Asya hesabından dolayı ihraç edildiğini belirten şahıs, "KHK'lı meselesini ne zaman dile getireceksiniz Allah aşkına." dedi.

Akşener bir süre dinledikten sonra, şahsın sırtını sıvazladı.

BANK ASYA HESABI YOK

Fakat, Akşener ile konuşan şahsın Bank Asya hesabı olduğu için değil, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) haberleşme aracı ByLock’u kullandığı için ihraç edildiği ortaya çıktı.

Meral Akşener’in dinlediği KHK'lı, ByLock kullanıcısı çıktı ViDEO

“6 YIL 3 AY MAHKUMİYET KARARI VERİLMİŞ YALANCI BİR FETÖ’CÜDÜR”

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sosyal medya üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Meral Hanım’ın sırtını sıvazladığı kişi, FETÖ'nün haberleşme aracı Bylock kullanıcılığından ihraç edilmiş eski bir polis memurudur.” diyen Mehmet Ersoy, “Bank Asya ile ilgili hiçbir kaydı yoktur. Van Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl 3 ay mahkumiyet kararı verilmiş tipik, yalancı, bir FETÖ'cüdür." ifadelerini kullandı.