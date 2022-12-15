Meral Akşener’in İmamoğlu’na desteği HDP’ye samimi gelmedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak sonrası soluğu Saraçhane’de alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener için HDP’den “En sinsi tehlike” yorumu geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

Ceza kesinleşirse İmamoğlu cezaevine girdi-çıktı yapacak olan İmamoğlu’na ayrıca siyasi yasak da getirildi.

İmamoğlu ile birlikte toplananlara seslendi

Dünkü karardan önce İstanbullulara “Saraçhane’de toplanıyoruz” çağrısı yapan İmamoğlu’na ilk desteklerden biri İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den geldi.

Akşener, kara yoluyla Ankara’dan İstanbul’a geçti, akşam saatlerinde İBB Başkanı ile birlikte toplanan kalabalığa seslendi.

HDP’den Akşener çıkışı

Bu anlara tanıklık edenler “Altılı masanın adayı artık belli” yorumlarını yaparken, HDP’den dikkat çeken bir çıkış geldi.

25.ve 26. dönem Diyarbakır HDP milletvekili Ziya Pir, Akşener’in İmamoğlu’na sarıldığı bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

“En sinsi tehlike”

Pir, paylaşımına “En sinsi tehlike” notunu düştü.

Kısa sürede etkileşim alan paylaşımla ilgili “HDP’nin görüşü belli oldu” değerlendirmesi yapıldı.