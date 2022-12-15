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    Meral Akşener’in İmamoğlu’na desteği HDP’ye samimi gelmedi

    Meral Akşener’in İmamoğlu’na desteği HDP’ye samimi gelmedi

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak sonrası soluğu Saraçhane’de alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener için HDP’den “En sinsi tehlike” yorumu geldi.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 11:50
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

    Ceza kesinleşirse İmamoğlu cezaevine girdi-çıktı yapacak olan İmamoğlu’na ayrıca siyasi yasak da getirildi.

    İmamoğlu ile birlikte toplananlara seslendi

    Dünkü karardan önce İstanbullulara “Saraçhane’de toplanıyoruz” çağrısı yapan İmamoğlu’na ilk desteklerden biri İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den geldi.

    Akşener, kara yoluyla Ankara’dan İstanbul’a geçti, akşam saatlerinde İBB Başkanı ile birlikte toplanan kalabalığa seslendi.

    Meral Akşener’in İmamoğlu’na desteği HDP’ye samimi gelmedi #1

    HDP’den Akşener çıkışı

    Bu anlara tanıklık edenler “Altılı masanın adayı artık belli” yorumlarını yaparken, HDP’den dikkat çeken bir çıkış geldi.

    25.ve 26. dönem Diyarbakır HDP milletvekili Ziya Pir, Akşener’in İmamoğlu’na sarıldığı bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

    Meral Akşener’in İmamoğlu’na desteği HDP’ye samimi gelmedi #2

    “En sinsi tehlike”

    Pir, paylaşımına “En sinsi tehlike” notunu düştü.

    Kısa sürede etkileşim alan paylaşımla ilgili “HDP’nin görüşü belli oldu” değerlendirmesi yapıldı.

    Meral Akşener’in İmamoğlu’na desteği HDP’ye samimi gelmedi #3


    Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımı
    Politika

    Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımı

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