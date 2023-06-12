Meral Danış Beştaş: Kılıçdaroğlu bize uzak durdu Kılıçdaroğlu'nun HDP sayesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden oy aldığını söyleyen HDP'li Meral Danış Beştaş, "Biz olmasak Kılıçdaroğlu bölge illerinde o şekilde karşılanır mıydı?" dedi. Beştaş ayrıca yerel seçimlerde 3 büyükşehirde aday çıkarabileceklerini de sözlerine ekledi.

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Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, seçimlerde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı.

Sandıktan çıkan sonuçlar ise öyle olmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasıyla birlikte muhalefet cephesi birbirine girdi.

CHP ve İyi Parti'de iç hesaplaşmalar yaşanırken, HDP'den de Millet İttifakı'na eleştiriler gelmeye başladı.

HDP'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri: Bize uzak durdu

Son olarak Halk TV’de Sansürsüz adlı programına katılan HDP'li Meral Danış Beştaş, seçim sürecinde cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile bir araya gelmemesine yönelik eleştiride bulundu.

"Biz olmasak Kılıçdaroğlu bölge illerinde o şekilde karşılanır mıydı?"

Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye karşı mesafeli durduğunu söyleyen Beştaş, "Kürt illerinde Kılıçdaroğlu rekor oy aldı. Biz olmasak Kılıçdaroğlu bölge illerinde o şekilde karşılanır mıydı? Bunlara karşı bir hakkı teslim etmek lazım" dedi.

"Kılıçdaroğlu'nun bize uzak duruşu tepkilere yol açtı"

Beştaş konuyla ilgili, “Masada olmamamıza rağmen Kılıçdaroğlu‘na oy verelim dedik. Ancak yüzde 1’lik partilere bakanlık verirken, partimize karşı uzak durdu. Bu durum halkımızda ciddi tepkiye yol açtı. Vatandaş bizi eleştiriyor. Kürt illerinde Kılıçdaroğlu rekor oy aldı. Biz olmasak Kılıçdaroğlu bölge illerinde o şekilde karşılanır mıydı? Bunlara karşı bir hakkı teslim etmek lazım” ifadelerini kullandı.

"Yerel seçimlerde aday çıkarabiliriz"

Beştaş daha sonra 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin konuştu.

Meral Danış Beştaş, HDP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de belediye başkanlığı için aday çıkarabileceğini söyledi.

Beştaş, "Tabii ki çıkarabilir. Bu en doğal hakkımız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmadığımız için muazzam bir eleştiri var." dedi.