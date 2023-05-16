Merdan Yanardağ, CHP'ye yüklendi: Böyle aymazlık olur mu? Seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde yaşananlarla ilgili konuşan Merdan Yanardağ, "CHP Genel Merkezi’nde açık birtakım televizyonların ekranlarında ilk turda Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandığı görülüyor. Böyle aymazlık olur mu?" diyerek tepkisini dile getirdi.

ensonhaber.com

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri, resmi olmayan sonuçlara göre ikinci tura kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,50'lik oy oranıyla ilk turu lider bitirdi.

Ancak adaylardan birinin yüzde 50'yi bulamaması nedeniyle 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidilecek.

İlk tur sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nda kampanya sürecinde yapılan çalışmalar meyvesini verirken, Millet İttifakı'nda moraller bozuk.

CHP'de yaşanan veri krizinin yankıları sürüyor

Ancak sonuçların yanı sıra seçim gecesinde yaşanan veri krizi CHP'yi karıştırdı.

CHP'nin elindeki verilerle partiye yakınlığıyla bilinen ANKA'nın verilerinin uyuşmadığı görüldü.

Ayrıca seçim sistemini gece boyunca kapatan CHP'nin verilerine bir türlü ulaşılamadı.

Kemal Kılıçdaroğlu da bu doğrultuda CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı.

Yanardağ tepki gösterdi: CHP Genel Merkezi’nde açık birtakım televizyonların ekranlarında ilk turda Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandığı görülüyor

Adıgüzel görevden alınsa da yaşanan kriz bir süre daha bitmeyecek gibi duruyor.

Son olarak muhalif gazeteci Merdan Yanardağ, seçim gecesinde yaşananlar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi eleştirdi.

Yanardağ, CHP Genel Merkezi'nde açık olan televizyon ekranlarında bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda kazandığının görüldüğünü söyledi.

"Böyle aymazlık olabilir mi?"

"Böyle aymazlık olabilir mi?" diyen Yanardağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: