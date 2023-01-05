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    Merdan Yanardağ yerli savunma sanayiini küçümsedi

    Merdan Yanardağ yerli savunma sanayiini küçümsedi

    Savunma sanayiinde yapılan en büyük hamlelerden biri olan İHA ve SİHA'ları eleştiren Merdan Yanardağ, Kızılelma için de, "Phantom uçaklar gibi değil. 5 tane bu stüdyoya sığar." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 17:45
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 17:49
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    Türkiye'nin savunma sanayisindeki hamleleri tüm dünyanın ilgisini çekiyor.

    Ancak ne var ki bazı muhalif gazeteciler bu durumdan pek hoşnut değil.

    Bunlardan biri de Merdan Yanardağ...

    Daha önce İHA'lar için 'Oyuncak uçak' ifadesini kullanan Merdan Yanardağ, KIZIELMA için de 'Phantom uçaklar gibi değil. 5 tane bu stüdyoya sığar' diyerek BAYKAR'ı hedef aldı.

    "İHA, SİHA yaptığını söyleyerek milli savaş sanayii diye millete yutturmaya çalışıyorlar"

    Son yıllarda dünyada en çok ülkeye ihraç edilen silahlı insansız hava aracı sistemi olan SİHA ve İHA'lar için şaşırtan ifadeler kullanmaya devam eden Yanardağ, "Hem beni hedef haline getirip eleştirmeye kalkıyorlar. Demek ki çok doğru yere basmışız, damarlarına basmışız. Onun bir tane damadı var ya Selçuk Bayraktar... İHA, SİHA yaptığını söyleyerek milli savaş sanayii diye millete yutturmaya çalışıyorlar. Ne kadar yerli ve milli olduklarını gördük?" dedi.

    Merdan Yanardağ yerli savunma sanayiini küçümsedi  VİDEO

    "Üretim yapmasını engellediler, damadın şirketini desteklediler"

    Mesnetsiz iddialarına devam eden Yanardağ, "Üstelik USAŞ'ı batırdılar. USAŞ'ın yaptığı ANKA, SİHA ve İHA üretiminde dünyanın önde gelen firmalarından biriyken şirketin içini boşalttılar. Onun üretim yapmasını engellediler, damadın şirketini desteklediler." açıklamasını şöyle sürdürdü:

    Merdan Yanardağ yerli savunma sanayiini küçümsedi #1

    "Bu stüdyoya bunlardan 5-6 tanesini yan yana koyarsınız"

    "Efendim CNN demiş ki, Türk SİHA'ları oyun değiştirici. Nasıl bir aşağılık kompleksiniz var ya sizin? Al Jazeera demiş, Bayraktar büyük boşluğu doldurdu falan. Bunlar büyük Fantom uçakları gibi görünüyor. Ama öyle bir şey değil. Bu stüdyoya bunlardan 5-6 tanesini yan yana koyarsınız. Planör gibi."

    Merdan Yanardağ yerli savunma sanayiini küçümsedi #2

    Merdan Yanardağ yerli savunma sanayiini küçümsedi #3


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