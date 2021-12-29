Merkez Bankası, altın hesabını TL'ye çevirene destek verecek

Altın hesaplarının Türk Lirası mevduat hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin Merkez Bankası tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta duyurmasının ardından doların hızla düşmesini sağlayan dövize endeksli TL mevduat sistemi için yeni bir adım daha geldi.

Altın hesapları...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilebilecek.

SİSTEM DOLAR KURUNDA OLDUĞU GİBİ İŞELEYECEK

Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak. Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak.

REPO İHALE FAİZ ORANININ ALTINDA OLMAYACAK

Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankası tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.

ANA FAİZİ BANKA ÖDEYECEK

Vade sonunda Türk Lirası hesap sahibine ana para ve faizi banka ödeyecek. Ancak vade sonunda, altın fiyatlarından oluşan farkın faizden yüksek olması halinde aradaki farkı Merkez Bankası ödeyecek.

1 DEFAYA MAHSUS

Hesabın vadesinden önce bozulması halinde herhangi bir ödeme yapılmayacak. Söz konusu ödeme desteği bir defaya mahsus olarak uygulanacak.