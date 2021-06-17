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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Haziran ayı faiz kararı...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Haziran ayı faiz kararı...

Merkez Bankası toplantısı ve faiz kararı ile ilgili son dakika gelişmeleri, özellikle yurt içi piyasalar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki, haziran ayı faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu?