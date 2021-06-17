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- Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Haziran ayı faiz kararı...
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Haziran ayı faiz kararı...
- Haber Merkezi
- 17.06.2021 - 12:34
Merkez Bankası faiz kararı, aylık periyotlar halinde gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantıları sonrasında açıklanmaya devam ediyor.
Özellikle ekonomi haberlerini yakından takip eden vatandaşlar, Merkez Bankası PPK toplantısının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Yurt içi piyasaların merakla beklediği, haziran ayı faiz kararının açıklanacağı 'Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi gün?' sorularına yanıt aranıyor.
Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne kadar oldu? İşte, 2021 Mayıs ayı Merkez Bankası toplantısı hakkında bilgiler...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı 17 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
Merkez Bankası, önceki toplantılarda beklenen faiz indirimini pas geçmiş ancak metinlerinde faiz indirimine yönelik hazırlık yaptığı izlenimini vermişti.
Merkez'in mayıs ayı önceki faiz kararları da şu şekilde;
- Ocak: Yüzde 17
- Şubat: Yüzde 17
- Mart: Yüzde 19
- Nisan: Yüzde 19