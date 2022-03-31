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    Mersin merkezli FETÖ operasyonunda yardım dağıtan ABD'li şüpheli yakalandı

    Cezaevindeki FETÖ/PDY üyeleri ile ailelerine maddi yardım yaptıkları tespit edilen biri ABD'li, 12 şüpheli gözaltına alındı. ABD’li şüphelinin, toplam 200 bin dolar yardım dağıttığı belirlendi.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 12:23
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 13:26
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    Mersin merkezli FETÖ operasyonunda yardım dağıtan ABD'li şüpheli yakalandı

    Mersin’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, cezaevindeki örgüt üyelerine ve ailelerine maddi yardımda bulundukları tespit edilen biri ABD uyruklu, 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik Mersin, Balıkesir ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Çalışmalar kapsamında, 12 şüpheli gözaltına alındı.

    Mersin merkezli FETÖ operasyonunda yardım dağıtan ABD li şüpheli yakalandı #1

    ELE GEÇİRİLENLER

    Yapılan aramalarda 2 adet bir dolar, Bank Asya dahil olmak üzere çok sayıda banka kartları ve dekontlar, çok sayıda elle yazılı doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.

    200 BİN DOLAR YARDIM YAPTIĞI BELİRLENDİ

    İstanbul'da gözaltına alınan ABD uyruklu şüphelinin, cezaevindeki FETÖ/PDY üyelerinin ailelerine toplam 200 bin dolar dağıttığı tespit edildi.

    Mersin merkezli FETÖ operasyonunda yardım dağıtan ABD'li şüpheli yakalandı VİDEO

    HESABINA YÖNLENDİRİLEN PARALARI ARAÇLA DAĞITTI

    Şüphelinin EFT işlem yoluyla ABD'den bizzat hesabına yönlendirilen paraları, İstanbul-Mersin arasında araçla yola çıkıp güzergahta bulunan illerdeki örgüt üyelerinin ailelerine dağıttığı bildirildi.

    Mersin merkezli FETÖ operasyonunda yardım dağıtan ABD li şüpheli yakalandı #2


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