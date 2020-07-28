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    Mersin şehitlerine veda

    KKTC'ye gitmek üzere yola çıkan askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerimizin naaşı, defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.
    • AA
    • 28.07.2020 - 13:51
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    Mersin şehitlerine veda

    Dün Mersin'in Mut ilçesinde KKTC'ye gidecek olan askerleri taşıyan otobüs, freni patlaması sonucunda virajı alamayarak devrilmişti.

    Askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 er şehit olmuş, 2 şoför hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

    ŞEHİTLERİN NAAŞLARI MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

    Şehit erler Samet Çaldır, Caner Mayendağı, Kerim Arslan ve Mustafa Dağlı'nın Türk bayrağına sarılı naaşları, Mut Devlet Hastanesi önündeki tören alanına getirildikten sonra şehitlerin naaşları, cenaze araçlarına konularak memleketlerine gitmek üzere yola çıkmıştı.

    MERSİN, BURSA, SAMSUN VE KIRIKKALE ŞEHİTLERİNE VEDA

    Şehit Dağlı'nın cenazesi Mersin'in Tarsus ilçesine gönderilirken diğer şehitler Tarsus'tan kara yoluyla Konya'ya, oradan da hava yoluyla Çaldır'ın naaşı Bursa'ya, Mayendağı'nın naaşı Samsun'a, Arslan'ın naaşı ise Kırıkkale'ye gönderildi.

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    ŞEHİT ER KERİM ARSLAN

    Ulaştırma Er Kerim Arslan'ın naaşı, memleketi Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde toprağa verildi.

    Mersin şehitlerine veda VİDEO

    ŞEHİT ER CANER MAYENDAĞI

    Er Caner Mayendağı'ın cenazesi, memleketi Samsun'un merkez İlkadım ilçesine getirildi.

    Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına alındı.

    Mersin şehitlerine veda VİDEO

    ÖĞLE NAMAZINDA DEFNEDİLECEK

    Şehidin naaşı, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı için Büyük Cami’ye götürüldü. Şehidin Kıranköy Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

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