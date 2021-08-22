Mersin Valiliği'nden Zeynep Gül Yılmaz'ın aracının durdurulması olayına ilişkin açıklama

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Mersin'in Erdemli ilçesinde aracını durduran polise hakaret ettiği olaya ilişkin, Mersin Valiliği'nden açıklama geldi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşanılan olayda, görevli polis memuru aldığı ihbara ilişkin AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracını durdurdu.

POLİSE HAKARET ETTİ

"Plakanız otoyolda durmadan ihbar ediliyor. Sistemde milletvekili aracı olarak çıkmıyor" diyerek işini yapmak isteyen polise, vekil Yılmaz ise şu ifadelerle tepki göstererek hakaret etti:

"SENİN ADIN NE? Ş..EFSİZE BAK"

"Yani bu benim sorunum mu? Uzaklaş. İçeri çemkiriyorsun, tükürük geliyor içeriye, uzaklaş. Kim ihbar ediyor benim arabamı. Senin adın ne? Böyle terbiyesizlik mi olur? Ne zaman Erdemli’ye gelsem bu pislikle uğraşıyorum.. Adını verir misin sen? Ş…efsize bak."

MERSİN VALİLİĞİ: GÖREVLİ MEMUR HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Olaya ilişkin Mersin Valiliği'nden açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada görevli memurun yasal mevzuatın dışına çıktığı belirtilerek hakkında yasal işlem başlatıldığı duyuruldu.

AK Partili vekil Zeynep Gül Yılmaz, aracını durduran polise hakaret etti VİDEO

"MİLLETVEKİLİ OLDUĞU ANLAŞILDIKTAN SONRA YARIM SAAT BEKLETİLMİŞTİR"

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"İlimizde bir ay önce, 18.07.2021 günü 18:30 sıralarında Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın arabasının durdurulması olayı ile ilgili olarak, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın sosyal medya paylaşımı, olayı tamamen çarpıtmaktadır. Bahse konu olayda Mersin milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın aracı polis memurlarınca ihbar üzerine durdurulmuştur. Karayolları trafik kanununun 71. maddesi g bendinde görev ve hizmet gerekleri ve güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar sayılmıştır. Bu çerçevede milletvekilinin kullandığı araç bu kapsamda olmasına rağmen polis memurlarınca durdurulduktan ve milletvekili olduğu anlaşıldıktan sonra yarım saat bekletilmiştir.

"GÖREVLİ MEMURLAR, YASAL MEVZUATIN DIŞINA ÇIKMIŞLARDIR"

İlgili şube müdürünce sorgulamanın yanlış yapıldığı, aracın kaydının bulunduğu, bu bakımdan milletvekilinin aracının plakasının yanlış bildirildiği ihbarın yanlış olduğu söylenmesine rağmen bekletilmiş, ancak mesele il emniyet müdürüne intikal ettikten sonra çözülebilmiştir. O esnada polis memurlarının yapması gereken eğer tesbit edilen ihlal var ise tutanak tutup ilgili kurumuna göndermektir. Ancak ön tahkikattan anlaşılmıştır ki; görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"







