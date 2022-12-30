Yılbaşı öncesi yapılan operasyonlarda bin 215 litre sahte alkol ele geçirildi.

Yeni yıla sayılı saatler kaldı...

Yılbaşı gecesinde sevdikleriyle eğlenmek isteyen vatandaşların gecelerini zehir edecek şahıslara yönelik denetimler sıkılaştı.

Yurdun her köşesinde litrelerce alkol ele geçirildi.

Ekipler çeteyi takibe aldı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içkileri imal eden, piyasaya sürmeye çalışan şahısları takibe aldı.

215 litre sahte alkol yakalandı

Operasyonlarda, bin 215 litre sahte alkol, 2 alkol imalatında kullanılan damıtma kazanı, 350 adet alkol yapımında kullanılan içki kiti ile 3 huni ele geçirildi.

Mersin'de 215 litre sahte alkol yakalandı VİDEO

10 şüpheliye adli işlem yapıldı

İHA'nın haberine göre, ele geçirilen malzemelere el konulurken, 10 şahsa 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı.