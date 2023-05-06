Mersin'de fırtına tırları ve aracı devirdi! Seraları parçaladı Kentte fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum biri tır iki aracı devirirken, çatıları uçurup seralara zarar verdi. Olayda hafif ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

İHA Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde şiddetli rüzgara karşı uyarılarına devam ediyor. Akdeniz Bölgesinde etkisini gösteren yağış bölgede hayatı olumsuz etkiliyor. Meteorolojinin uyarısının ardından Mersin'in Anamur ilçesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Hortum hayatı olumsuz etkiledi Fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum, ilçeye bağlı Sultan Alaaddin, Akarca ve Ören mahallelerinde seraları parçaladı, çatıları uçurdu. Hortum bir tırı devirdi, bir hafif ticari aracı da ters döndürdü. Yaralı hastaneye kaldırıldı Dereye düşerek ters dönen aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Seralarda ve çilek tarlalarında zarara yol açan fırtına ve hortum ilçede paniğe de neden oldu.