Mersin'de fırtına tırları ve aracı devirdi! Seraları parçaladı

İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde şiddetli rüzgara karşı uyarılarına devam ediyor.
Akdeniz Bölgesinde etkisini gösteren yağış bölgede hayatı olumsuz etkiliyor.
Meteorolojinin uyarısının ardından Mersin'in Anamur ilçesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu.
Hortum hayatı olumsuz etkiledi
Fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum, ilçeye bağlı Sultan Alaaddin, Akarca ve Ören mahallelerinde seraları parçaladı, çatıları uçurdu.
Hortum bir tırı devirdi, bir hafif ticari aracı da ters döndürdü.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Dereye düşerek ters dönen aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Seralarda ve çilek tarlalarında zarara yol açan fırtına ve hortum ilçede paniğe de neden oldu.