İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde şiddetli rüzgara karşı uyarılarına devam ediyor.

Akdeniz Bölgesinde etkisini gösteren yağış bölgede hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteorolojinin uyarısının ardından Mersin'in Anamur ilçesinde kuvvetli ve etkili oldu.

Hortum hayatı olumsuz etkiledi

Fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum, ilçeye bağlı Sultan Alaaddin, Akarca ve Ören mahallelerinde seraları parçaladı, çatıları uçurdu.

Hortum bir tırı devirdi, bir hafif ticari aracı da ters döndürdü.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Dereye düşerek ters dönen aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Seralarda ve çilek tarlalarında zarara yol açan fırtına ve hortum ilçede paniğe de neden oldu.

Mersin'de fırtına tırları ve aracı devirdi! Seraları parçaladı
Mersin'de fırtına tırları ve aracı devirdi! Seraları parçaladı
Mersin'de fırtına tırları ve aracı devirdi! Seraları parçaladı
Mersin'de fırtına tırları devirdi! Seraları parçaladı
Mersin'de fırtına tırları devirdi! Seraları parçaladı
Mersin'de fırtına tırları devirdi! Seraları parçaladı
Mersin'de fırtına tırları devirdi! Seraları parçaladı
Mersin'de fırtına tırları devirdi! Seraları parçaladı
Mersin'de fırtına tırları devirdi! Seraları parçaladı