Mersin'de genç tornacı kendi otomobilini yaptı

Erdemli ilçesinde 10 senedir tornacılık yapan genç usta, parçalarının bir kısmını hurdacıdan, bir kısmını ise biriktirdiği paralardan toplayarak otomobilini tamamladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sanayide çalışan 22 yaşındaki torna ustası Musa Topak, 3 yıl önce çocukluk hayali olan otomobilin yapımına başladı.

10 yıldır tornacıda çalışan Topak, otomobilinin bir kısmını hurdacılardan bir kısmını da haftalıklarını biriktirerek parçacılardan aldığı malzemelerle, mesai dışında çalışıp otomobilini tamamladı.

OTOMOBİLLE FUARA KATILDI

Işıklandırma ve boya işlerinin bitmesi ile genç tornacı, hem Mersin’de hem de Konya’da fuara katıldı.

10 KİLOMETREYE KADAR ÇIKIYOR

Fuarda büyük beğeni alan Topak, trafiğe çıkması yasak olan aracını kapalı yollarda denediğini, saatte 100 kilometreye kadar rahat çıktığı belirtildi.

"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

10 yıldır tornacılık yaptığını anımsatan Musa Topak, "Bu araç benim çocukluk hayalimdi. Çocukluktan beri kendim tasarlama ve imal etmek istiyordum. Arkadaşlarım ’Sen yaparsın’ dediler, bana özgüven verdiler ben de başladım. Yaklaşık 3 yıl önce başladım. İlk önce hurdacıdan tekerlerini buldum sonra demirini, profilini alıp yaptım. Pazar günleri boştum, her pazar gelip bir şeyini yaptım. İlk başta çatıyı çıkarttım sonra teker ve süspansiyon, motor sistemini bağladım. Ufak tefek dekorasyonlar yaptım, en son boya ve ışıklandırma sistemini yaptım."





"FUARDA ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALDIM"

Önce Mersin’de ardından Konya’daki fuara katıldım. Elimden geldiği kadar fuarlarda göstermek istiyorum. Başkalarına ilham vermek istiyorum. Fuarlarda çok güzel tepkiler aldım, bir çok kişi görüp beğendi, takdir etti. Çocuklara ilham verdi. Ben de böyle şeyler yapmak istiyorum diyenler çıktı. Güzel bir şey bence. Ben de mutlu oldum bundan."

ARAÇ 7 BİN LİRAYA TAMAMLANDI

Ben burada 600-700 TL para alıyorsam, 300-400 TL’sini eve veriyordum geri kalanını bu arabaya masraf ediyordum. Parayı biriktiriyordum, ondan arabayı yapmamın biraz süresi uzun oldu. Araç bana 6 bin 500 ile 7 bin TL arasına patladı. Pazar günü geliyorum, sanayi kapalı olduğu için çalıştırıyorum turluyorum. Trafiğe kapalı alan yerin mesafesi kısa olsa da saatte 100 kilometre hız yapıyor. Akşam herkes gittikten sonra normalde aracımın üstü örtülü oluyor, üzerini açıyorum sadece seyrediyorum. Gerçekteki hedefim aslında bu değil, bunun daha büyüğü. Hedefim gerçek bir otomobil yapmak. Plakasını ruhsatını çıkartıp ana yolda gönül rahatlığı ile binip bunu kim yapmış, nasıl yapmış diyecekleri bir otomobil yapmak istiyorum. İlerde kendi iş yerim olursa öyle bir şey yapacağıma eminim." şeklinde konuştu.