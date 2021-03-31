Mersin'de heykeller bu kez çocuklar için yapılıyor

Mersin'de heykeller bu kez çocuklar için yapılıyor

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla okuyan çocuk heykellerini kentin farklı noktalarına yerleştiriyor.

Heykel için harcanan bütçelerde bonkör davranan CHP'li belediyeler, bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor.

CHP, bu kez de "okuyan çocuk" heykelleriyle çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda hazırlık yapan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ilk adımı attı.

Park ve Bahçeler Dairesi’nde görevli Heykeltıraş Okan Apak ve Serdal Özdemir, Adnan Menderes Bulvarı Mersin Marina karşısındaki Bölge Park içerisinde oluşturulan okuma alanına özel olarak, okuyan çocuk heykelleri hazırladı.

Heykeltıraş Okan Apak, kitap okuyan 4 çocuk heykeli ve 3 kitaptan oluşan kompozisyon çalışmasına killeme ve modelleme teknikleri ile başladıklarını kaydetti.

"NE YAPABİLİRİZ SORUSUYLA YOLA ÇIKTIK"

Projenin düşünce aşamasında Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yapılan okuma alanında 'Ne yapabiliriz?' sorusuyla yola çıktıklarını kaydeden Apak, "Çocukları ve gençleri okumaya, yazmaya yöneltmek için hem eğlenceli hem de mesaj içerikli heykeller yapmayı planladık. Kitap okuyan çocuk figürleri için birkaç proje çizdik. Bu projeler dahilinde değerlendirmeler yaptık ve beğendiğimiz heykelleri hayata geçirdik." diye konuştu.

ÇOCUK EDEBİYATI KLASİKLERİNİN ADI VERİLDİ

Apak, hazırlanan kitaplara ‘Şeker Portakalı’, ‘Pinokyo’ ve ‘Pal Sokağı Çocukları’ gibi çocuk edebiyatı klasiklerinin ismini verdiklerini kaydetti.

Bu çalışma ile sanatsal bir çalışmanın yanı sıra çocukların okuma eğilimlerini artıracak sosyal içerikli mesaj vermeyi de amaçladıklarını belirten Apak, "Aslında verilen mesajla birlikte sanatsal ürüne dönüşüyor. Çünkü dışarıda yapılan piyasa işlerden biraz daha farklı. Bu heykellerle verdiğimiz mesaj çocukların geleceğe dair okuma eğilimlerinin daha da artması." ifadelerini kullandı.









