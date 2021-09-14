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    Mersin'de iltica etmek için kendi kapısına tehdit yazıları yazdı

    Yenişehir ilçesinde, bir vatandaş yurt dışına iltica talebinde bulunmak için kapısına, "Defol, Kürt, Alevi, ölüm" yazdı. Olay sonrası gözaltına alınan kişiye sosyal medyada sert tepkiler geldi.
    • İHA
    • 14.09.2021 - 22:03
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 22:49
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    Mersin'de iltica etmek için kendi kapısına tehdit yazıları yazdı

    Mersin'in Yenişehir ilçesinde ilginç anlara şahit olundu.

    Menteş Mahallesi’nde bir sitede yaşayan E.A., kapıcı dairesindeki evinin kapısına 'Defol, Kürt, Alevi, ölüm' şeklinde yazı yazılıp işaret konulduğu iddiasıyla polise başvurdu.

    OLAY BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

    Sosyal medyada da yayınlanan olay büyük tepki çekerken, bazı basın yayın organlarında da haber oldu.

    Mersin Emniyet Müdürlüğünce olayla ilgili yürütülen soruşturma ve yapılan araştırma neticesinde, olayı gerçekleştiren kişinin ikamet sahibi E.A. olduğu belirlendi.

    Mersin de iltica etmek için kendi kapısına tehdit yazıları yazdı #1

    KAÇAK YURT DIŞINA ÇIKMAK İÇİN YAPMIŞ

    Gözaltına alınan şahsın emniyetteki ifadesinde, kaçak olarak yurt dışına çıkmayı planladığını, bu şekilde iltica talebinin kabul olacağını düşündüğünü, bundan dolayı yazıyı kendisinin yazdığı akabinde ihbarda bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

    İşlemlerinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

    Mersin'de iltica etmek için kendi kapısına tehdit yazıları yazdı VİDEO

     

    Mersin de iltica etmek için kendi kapısına tehdit yazıları yazdı #2

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