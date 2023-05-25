Mersin'de İyi Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldılar Seçimlerin ardından muhalefette yaprak dökümü sürüyor. Mersin'de İyi Partili bir grup, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

İHA

6'lı masanın ortaklarından İyi Parti'de istifa dalgası yaşanıyor.

Seçimlerden önce başlayan ve sonrasında da devam eden istifalara yenileri eklendi, istifa eden isimler AK Parti'ye katıldı.

Bu kez İyi Parti Mersin İl Teşkilatı'nda istifalar yaşandı.

AK Parti'ye geçtiler

İstifa eden eski İyi Partililer törenle AK Parti'ye geçtiklerini ilan ettiler.

AK Parti'ye katılan yeni üyelere rozetlerini eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istediler

AK Parti Mersin İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs seçimlerinden yine büyük bir zaferle çıkacağı ifade edilirken, vatandaşlara sandığa gitme çağrısı yapıldı.

İstifa edenler arasında yöneticiler ve meclis üyeleri de bulunuyor

AK Parti'ye katılım sağlayanlar arasında, İyi Parti il yöneticileri ile belediye meclis üyesinin de bulunduğu bildirildi.