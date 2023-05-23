Mersin'de kentsel dönüşüm kapsamında 142 dönümlük bir mahalle yenilendi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Akdeniz Belediyesinin desteğiyle 142 dönümlük rezerv alanda "yerinde dönüşüm" ilkesiyle gerçekleştirilen proje, Çay Mahallesi'nin çehresini değiştirdi.

AA

Türkiye'nin en büyük gündemlerinden biri de kentsel dönüşüm.

Deprem bölgesi olan Türkiye'de, eski binaların yerine yenilerinin yapılması kapsamında çalışmalar sürüyor.

'Yarısı Bizden' kampanyasıyla İstanbul'da yeni projeler başlarken Mersin'de kentsel dönüşüm kapsamında 142 dönümlük rezerv alan da "yerinde dönüşüm" ilkesiyle yenilendi.

Proje kapsamında, 20 bloktan oluşan, 4'er ve 5'er katlı 416 konutun yanı sıra 8 dükkanın yer aldığı ticaret merkezi, 36 iş yeri, cami, otopark, taziye evi ve yöre halkı için tandır evleri inşa edildi.

14 dönümlük yeşil alan

Modern görünümüne kavuşarak vatandaşların yaşam koşullarını iyileştiren alan, sosyal donatılarıyla öne çıkıyor.

Parklar ve basketbol sahasının kurulduğu projede 14 dönümlük yeşil alan bulunuyor.

Vatandaşlar projeyi beğendi

Şu ana kadar kurayla 250 daire ve 27 iş yerinin hak sahiplerine anahtarları teslim edilen proje, depreme dayanıklı güvenli yaşam alanlarıyla dikkati çekiyor.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kentsel dönüşümün, kaçak binalarda, altyapısı ve üstyapısı olmayan bölgelerde yaşayan vatandaşlara yeni bir hayat sunduğunu söyledi.

"Şu an 250 aile evinde oturuyor"

Çay Mahallesi'nde tamamlanan projenin Mersin için örnek teşkil ettiğine dikkati çeken Gültak, şunları söyledi:

Güney ve kuzey rüzgarını alan, doğu ve batı aksları ile 14 dönümlük yeşil alanı olan, 2+1 ve 3+1'den oluşan evlerimiz var. Hepsinde doğalgaz mevcut. Altyapıları sağlam. Parkları, donatı alanları, camisine kadar ne istenirse var.



Mersinlilere yapılabileceğini ispatladık. Yıllarca farklı partiden belediye başkanları konuştu ama biz konuşmakla kalmadık, bitirdik. Şu an 250 aile evinde oturuyor.

"Çok cüzi rakamlara bu evlere sahip oldular"

Gültak, kentsel dönüşüm sayesinde vatandaşlardan övgü aldıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

Vatandaşlar hızlı bir şekilde adapte oldu, yeni kura için de bizi sıkıştırıyorlar. Vatandaşın eski eviyle şu anki arasında anlatılamayacak, rakamlarla ortaya koyulamayacak farklar var.



Konforundan güvenliğine, yalıtımından parkına kadar ciddi bir memnuniyet var. Maddi anlamda da memnuniyetleri yüksek.



Çok cüzi rakamlara bu evlere sahip oldular. Şu an verdikleri miktarın 10-15 katı rakama satabiliyorlar. Bu tür yapıların olduğu mahallelerde ciddi talepler var. Bir sonraki dönemde en az 5-6 nokta için bu tür projeleri hazırlıyoruz.

İlk etapta çalışmalar sürüyor

6 Şubat'taki depremlerde yapı sağlamlığının önemine bir kez daha şahitlik ettiklerini dile getiren Gültak, Bahçe ve Barış mahallelerinde de 415 konut, 50 dükkan ve çeşitli sosyal donatı alanlarını kapsayan kentsel dönüşüm projesinin ilk etabında çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"Bundan memnun olmazsak nankörlük olur"

İlk kurada evine kavuşan mahalle sakinlerinden Mirsevdin Yıldızhan da uygun koşullarda yeni bir eve sahip olduklarını belirterek, "Şimdiki evimiz çok güzel. Allah razı olsun. Görmediğimiz şeyleri görmüş olduk.

Bundan memnun olmazsak nankörlük olur. Çok isteyen var. Çoğu insan gelip kiralamak istiyor ama kimse evini vermiyor." ifadesini kullandı.

20-30 yıllık evlerin yerine yenileri yapıldı

Ahmet Yıldızhan da proje sayesinde 20-30 yıllık evlerinin yerine yenilerinin yapıldığını, mahalle bütünlüğü bozulmadan yakınlarıyla iç içe yaşamaya devam ettiklerini kaydetti.