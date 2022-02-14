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    Mersin'de kozmetikte kullanılmaya hazırlanan balina kusmuğu ele geçirildi

    Kozmetik sektöründe kullanılması için piyasaya sürülmeye hazırlanan balina kusmuğu maddesi ekipler tarafından ele geçirildi. Değeri 10 milyon olan maddenin yasa dışı yolla ülkeye sokulduğu belirlendi.
    • İHA
    • 14.02.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 10:47
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    Mersin'de kozmetikte kullanılmaya hazırlanan balina kusmuğu ele geçirildi

    Mersin'de, kozmetik sektöründe kullanılan 'Balina kusmuğu' olarak bilinen 'Ambergris' maddesinin piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı.

    Bu kapsamda çalışmalarını başlatan ekipler, yasa dışı yollarla ülkeye sokmaya çalışıldığı öğrenilen maddeyi taşıyan şüpheli araç ve ikamette arama gerçekleştirdi.

    10 MİLYON DEĞERİNDE BALİNA KUSMUĞU

    Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu tahmin edilen 42 kilo 750 gram balina kusmuğu maddesi ele geçirilirken, F.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

    Şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

    Mersin de kozmetikte kullanılmaya hazırlanan balina kusmuğu ele geçirildi #1

    Mersin de kozmetikte kullanılmaya hazırlanan balina kusmuğu ele geçirildi #2


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