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Mersin'de kozmetikte kullanılmaya hazırlanan balina kusmuğu ele geçirildi

Mersin'de kozmetikte kullanılmaya hazırlanan balina kusmuğu ele geçirildi

Kozmetik sektöründe kullanılması için piyasaya sürülmeye hazırlanan balina kusmuğu maddesi ekipler tarafından ele geçirildi. Değeri 10 milyon olan maddenin yasa dışı yolla ülkeye sokulduğu belirlendi.