Mersin'de PKK'ya terör örgütü diyemeyen meclis üyelerine tepki Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisinde, HDP’li meclis üyeleriyle AK Partili Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak arasında "PKK" ve "İstiklal Marşı" tartışması yaşandı.

İHA

Akdeniz Belediyesi Mayıs Ayı 1. Oturumu, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında HDP'li üyelerin sözlerine tepki gösteren Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Demokrasiyi çok seviyorsanız, silahı elinizden bırakın. Bir kere PKK’ya terör örgütü demeyi öğrenin. Diyebiliyor musunuz." dedi.

Bu sırada HDP’li meclis üyelerinden biri, “Demiyoruz” cevabını verdi.

"Çünkü oradan talimat alıyorsunuz"

Bunun üzerine Başkan Gültak, şunları söyledi:

Demiyorsun değil mi, demiyorsun. Diyemezsin çünkü. Ben biliyorum demediğini ama halk duysun. Siz PKK’ya terör örgütü diyemezsiniz çünkü oradan talimat alıyorsunuz. Dönmüşsünüz bana demokrasiden bahsediyorsunuz. 'İstiklal Marşını okumuyorum, saygı duyuyorum' diyorsunuz. Bu mudur sizin devlet anlayışınız, bu mudur sizin Anadolu topraklarına sahip çıkışınız? O İstiklal Marşı için insanlar kanını, canını vermiş.

"Bu halk sizi görüyorum"

HDP’lilerin meclis toplantısı açılışlarında İstiklal Marşı okumadıklarını hatırlatan Gültak, şu ifadeleri kullandı:

İşinize gelmiyor tabi değil mi, topu çevirin. Bu halk sizi görüyor. Siz İstiklal Marşı okumuyorsunuz, PKK’ya terör örgütü diyemiyorsunuz. Ben FETÖ’ye, DEAŞ’a, sağdan gelen, soldan gelen tüm örgütlere terör örgütü diyebiliyorum. Ben milletimin haklarını savunurken siz savunamazsınız.

"Canınız mı sıkıldı"

Tartışmaların büyümesi üzerine HDP’li Ali Tanrıverdi, “Tamam başkan kapatalım bu konuları” deyince Gültak şöyle devam etti: