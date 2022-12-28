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    Mersin'de tefeci operasyonu:11 gözaltı

    Tefecilik yapan şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınırken, 2 milyon lira haksız kazanç elde edildiği öğrenildi.
    • 28.12.2022 - 08:51
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    Mersin'de tefeci operasyonu:11 gözaltı

    Mersin'in Tarsus ilçesinde kentin güven ve huzurunu bozacak şahıslara yönelik operasyonun düğmesine basıldı.

    Operasyon kapsamında, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.

    Ekonomik olarak zor duruma düşen 51 vatandaşa yüksek oranlarda faizli borç para vererek, karşılığında boş senetlere imza attırarak düzenli olarak aylık faiz alan çete vatandaşların mal varlıklarına el koydu.

    11 şüpheli tespit edildi

    Organize bir şekilde hareket ederek yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde edip vatandaşları mağdur eden 11 şüpheli tespit etti.

    Mersin de tefeci operasyonu:11 gözaltı #1

    Eş zamanlı baskın yapıldı

    Bugün operasyon için düğmeye basan ekipler, dron desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

    Çalışmalar sürüyor

    İHA'nın haberine göre, adreslerde bulunan şüpheliler gözaltına alınırken, ekiplerin aramaları devam ediyor.

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    Mersin de tefeci operasyonu:11 gözaltı #3

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