Mersin'de terör operasyonu:4 tutuklu

DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 4 şüpheli ise sınır dışı edildi.

Yurt gelelinde terör opesyonları sürdürülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

4 kişi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, ülkeye yasa dışı yollardan girerek sahte kimlikle saklanmaya çalıştığı, örgütün istihbarat, lojistik ve mali yapılanması içerisinde sözde 'sorumlu' düzeyinde görev yaptığı ve silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen Fransız uyruklu S.A. ile birlikte H.H, H.E. ve W.A. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Sınır dışı edildiler

F.S, M.M. ve M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ise sınır dışı edildi.

30 Aralık 2022 tarihinde düzenlenen operasyonda, yılbaşında eylem hazırlığı içerisinde oldukları değerlendirilen DEAŞ mensubu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.