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    Mersin'de yangın bölgesindeki kaplumbağaya yardım eli

    Orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için bölgeye gönderilen itfaiyesi ekipleri, kaplumbağaya yardım elini uzattı.
    • 08.09.2022 - 20:01
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    Mersin'de yangın bölgesindeki kaplumbağaya yardım eli

    Türkiye, bu yaz orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

    Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçesi sınırlarındaki bazı bölgelere de yayılan orman yangını, doğadaki hayvanların yaşamını da olumsuz etkiliyor.

    Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'nde yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yolda bir kaplumbağa fark etti.

    Kaplumbağaya yardım edildi

    Bitkin düştüğü ve susuz kaldığı anlaşılan kaplumbağaya yardım için Aksaray itfaiyesine bağlı ekip arazözden indi.

    AA'nın haberine göre; ekipler, yanlarında bulundurdukları suyla sıcaktan etkilenen hayvanı önce yıkadı.

    Su da verdikleri kaplumbağayı yangından etkilenmeyen güvenli alana götüren ekipler, hayvanı burada doğal ortamına bıraktı.

    Mersin de yangın bölgesindeki kaplumbağaya yardım eli #1

    "Su verdik, kendine geldi"

    İtfaiye erlerinden Kurtuluş Bıkmaz, Mersin yangınına müdahaleye destek için dün Aksaray'dan geldiklerini ve gece boyunca alevleri söndürmeye çalıştıklarını söyledi.

    Yangının bir an önce sönmesi için büyük gayret gösterildiğini dile getiren Bıkmaz, yoğun çalışma sonucunda yangını kontrol altına almayı hedeflediklerini ifade etti.

    Yangın söndürme sırasında bölgede bir kaplumbağaya denk geldiklerini anlatan Bıkmaz, "Yolda kaplumbağa için durduk. Yolun ortasındaydı. Şimdi suyunu verdik, herhangi bir sorunu gözükmüyor. Su verdik, kendine geldi." diye konuştu.

    Bıkmaz ve diğer itfaiye erleri, kaplumbağayı yangından zarar görmeden kurtardıkları için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

    Mersin de yangın bölgesindeki kaplumbağaya yardım eli #2

    Mersin de yangın bölgesindeki kaplumbağaya yardım eli #3


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