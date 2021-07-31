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    Mersin'de yangından etkilenen 132 kişi taburcu edildi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişinin tedavilerinin tamamlandığını duyurdu.
    • DHA
    • 31.07.2021 - 01:54
    • Güncelleme : 31.07.2021 - 02:19
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    Mersin'de yangından etkilenen 132 kişi taburcu edildi

    Türkiye'nin ciğerleri yanıyor...

    Kahraman itfaiye ve orman ekipleriyle birlikte gönüllüler de alevlerle savaşıyor.

    Canla başla mücadelede ve alevlerin arasında kalarak yaralanan vatandaşların tedavileri de sürüyor.

    132 KİŞİ TABURCU OLDU

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralılara ilişkin sosyal medyadan bilgi verdi.

    Bakan Koca, Twitter hesabından "Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Silifke ve Aydıncık halkına, tüm ülkemize, sağlık çalışanlarımız adına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu.

    Mersin de yangından etkilenen 132 kişi taburcu edildi #1

     

    Mersin de yangından etkilenen 132 kişi taburcu edildi #2

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