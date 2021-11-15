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    Mersin'deki kokain operasyonunda 5 sanığa 67'şer yıl hapis istemi

    Mersin Başsavcılığınca, Türkiye tarihinin 1 ton 300 kilogramlık "rekor kokain yakalaması" ile ilgili tutuklu 5 sanık hakkında 67 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
    • AA
    • 15.11.2021 - 14:45
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 15:11
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    Mersin'deki kokain operasyonunda 5 sanığa 67'şer yıl hapis istemi

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin Limanı'nda 1 ton kokainin yakalandığını duyurup, operasyonun Türkiye'de bugüne yapılan en büyük kokain operasyonu olduğunu açıklamıştı.

    MUZ YÜKLÜ KONTEYNERİN İÇİNDE GELMİŞTİ

    1 ton kokainin, Ekvador'dan gelen gemide ve muz yüklü konteynerde bulunduğunu da bildirilmişti.

    Bugün konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    5 SANIK HAKKINDA 67'ŞER YIL HAPİS İSTEMİ

    Mersin Başsavcılığınca, Türkiye tarihinin 1 ton 300 kilogramlık "rekor kokain yakalaması" ile ilgili tutuklu 5 sanık hakkında 67 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi

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    Mersin deki kokain operasyonunda 5 sanığa 67 şer yıl hapis istemi #1

    Mersin deki kokain operasyonunda 5 sanığa 67 şer yıl hapis istemi #2

    Mersin deki kokain operasyonunda 5 sanığa 67 şer yıl hapis istemi #3

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