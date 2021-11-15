- Haberler
- Gündem Haberleri
- Mersin'deki kokain operasyonunda 5 sanığa 67'şer yıl hapis istemi
Mersin'deki kokain operasyonunda 5 sanığa 67'şer yıl hapis istemi
Mersin Başsavcılığınca, Türkiye tarihinin 1 ton 300 kilogramlık "rekor kokain yakalaması" ile ilgili tutuklu 5 sanık hakkında 67 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
- AA
- 15.11.2021 - 14:45
- Güncelleme : 15.11.2021 - 15:11
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin Limanı'nda 1 ton kokainin yakalandığını duyurup, operasyonun Türkiye'de bugüne yapılan en büyük kokain operasyonu olduğunu açıklamıştı.
MUZ YÜKLÜ KONTEYNERİN İÇİNDE GELMİŞTİ
1 ton kokainin, Ekvador'dan gelen gemide ve muz yüklü konteynerde bulunduğunu da bildirilmişti.
Bugün konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
5 SANIK HAKKINDA 67'ŞER YIL HAPİS İSTEMİ
Mersin Başsavcılığınca, Türkiye tarihinin 1 ton 300 kilogramlık "rekor kokain yakalaması" ile ilgili tutuklu 5 sanık hakkında 67 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi
.