Mersin'deki kokain operasyonunda 5 sanığa 67'şer yıl hapis istemi

Mersin Başsavcılığınca, Türkiye tarihinin 1 ton 300 kilogramlık "rekor kokain yakalaması" ile ilgili tutuklu 5 sanık hakkında 67 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin Limanı'nda 1 ton kokainin yakalandığını duyurup, operasyonun Türkiye'de bugüne yapılan en büyük kokain operasyonu olduğunu açıklamıştı.

MUZ YÜKLÜ KONTEYNERİN İÇİNDE GELMİŞTİ

1 ton kokainin, Ekvador'dan gelen gemide ve muz yüklü konteynerde bulunduğunu da bildirilmişti.

Bugün konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

5 SANIK HAKKINDA 67'ŞER YIL HAPİS İSTEMİ

Mersin Başsavcılığınca, Türkiye tarihinin 1 ton 300 kilogramlık "rekor kokain yakalaması" ile ilgili tutuklu 5 sanık hakkında 67 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi

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