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    Mersin'deki organize suç operasyonunda 14 kişiye gözaltı

    Kaçakçılık ve organize suça yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınırken, aramalar devam ediyor.
    • 03.01.2023 - 08:54
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 09:13
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    Mersin'deki organize suç operasyonunda 14 kişiye gözaltı

    Mersin İl Emniyet ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyon başlattı.

    Ekipler, organize suç örgütü üyelerini takibe aldı.

    14 şüpheli belirlendi

    Uzun süren teknik ve projeli çalışma sonucunda kent genelinde baskı, şiddet ve cebir kullanarak vatandaşlar üzerinde korku ile yağma suçlarını işleyen organize suç örgütü üyeleri ile silah ticareti ve kaçakçılığı yapan 14 şahıs tespit edildi.

    Arama devam ediyor

    Bunun üzerine bugün operasyon için düğmeye basan ekipler, Özel Harekat ve drone desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde bulunan şüpheliler gözaltına alınırken, aramalar devam ediyor.

    Mersin deki organize suç operasyonunda 14 kişiye gözaltı #1

    Mersin deki organize suç operasyonunda 14 kişiye gözaltı #2


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