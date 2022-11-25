Mersin'deki terör soruşturması: Belediye çalışanları hakkındaki iddianame hazır

PKK/KCK soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediyesi çalışanı 4'ü tutuklu 14 sanık hakkında dava açıldı. 3 sanığın, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Mersin’de terörle mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında belediye çalışanları mercek altına alınmıştı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK soruşturması kapsamında farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, Mersin Büyükşehir Belediye’sinde çalışan 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 14 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianame hazırlandı

DHA’nın haberine göre; tutuklu sanıklar M.E.M., A.Ş., S.M. ve D.B. ile tutuksuz K.B., F.Ö., B.B., A.K., A.K., H.S. ve İ.G. hakkında 'terör örgütü propagandası' yapma suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Adreslerinde, örgütsel fotoğraflar ele geçirildi

İddianamede; sanıkların, sosyal medya hesaplarında örgüt propagandası yaptıkları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri altında fotoğraf çektirdikleri, örgütün mensupları, flamaları ve sözde marşını paylaştıkları tespit edildiği, adreslerinde de örgütsel fotoğraflar ele geçirildiğine yer verildi.

Başsavcılıkça tutuksuz diğer sanıklar M.Y., H.S. ve A.Ö. için ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Sanıkların, terör örgütünce organize edilen yasa dışı toplantılara katıldıkları, Öcalan'ın posterini astıkları, örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları iddianamede yer buldu.

İddianameler, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.