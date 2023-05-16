Mersinli şehidin babaevine acı haber verildi Şırnak'ta teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in Mersin'deki ailesine acı haber verildi.

İHA

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü militanları ile girilen çatışmada 2 jandarma personeli şehit oldu, 3 terörist ise silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Şehitlerden evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in, Mersinli olduğu öğrenildi.

Acı haber baba evine ulaştı

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı kırsal alandaki Ulaş Mahallesi'nde bulunan babaevine şehidin acı haberi ulaştı.

İlçe Kaymakamı Kadir Sertel Otçu ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, askeri yetkililer ile birlikte şehidin haberini baba Mehmet, anne Elife Ölmez ve aile bireyleriyle paylaştı.

Çevreye bayraklar asıldı

Sağlık ekiplerinin hazır beklediği evde acı haber sonrası çevreye Türk bayrakları asıldı.

Şehidin, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.