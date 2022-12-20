2021 yılında şehit olan Celal Mutlu'nun annesi, oğlunun adı verilen kütüphane açılışında konuştu. Anne, oğlunun emaneti torununun asker olup intikam alacağını söyledi.

Mersinli Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu, 3 Aralık 2021 tarihinde şehit düştü.

Tunceli-Ovacık kırsalında Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonunda bir grup teröristle sağlanan temasta 9 terörist etkisiz hale getirilmiş, Celil Mutlu (32) şehit olmuştu.

Adı kütüphanede yaşatılacak

Şehit Mutlu’nun isminin yaşatılması için Erdemli Anadolu Lisesi'nde hazırlanan kütüphaneye ismi verildi.

Kütüphanenin açılışına; Vali Ali Hamza Pehlivan, şehidin babası Ali ve annesi Emine, eşi Melike ve 7 aylık oğlu Celil Ayaz Alp Mutlu, ilçe protokolü, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler böyle bir kütüphanenin şehidin adına açılmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Şehit ailesi katıldı

Şehit Celil Mutlu adına kütüphane kurduklarını anımsatan Vali Ali Hamza Pehlivan, şehidin annesi, babası, eşi ve Celil bebekle açılışı yapacaklarını kaydetti.

Buradan faydalanacak öğrenci ve öğretmenlerin şehit Mutlu’yu her daim yad edeceğine değinen Vali Pehlivan, "Dünden bugüne, vatanın birliği beraberliği, şanlı bayrağımızın ilelebet dalgalanması, ezanımızın susmaması için mücadele edip canını feda eden bütün şehitlerimiz saygıyla yad edecek bugünün ve yarının nesilleri." şeklinde konuştu.

"Babasının intikamını doya doya alacak"

Vali Pehlivan’dan mikrofonu isteyen şehit annesi Emine Mutlu da, "Yerine evladını koydu. Asker olacak inşallah. Bunu da duysunlar kaldığı yerden devam edecek. Babasının intikamını doya doya alacak.

Mersinli şehit annesi: Yerine oğlunu koydu, intikam alacak VİDEO







"Babasının yüreği var onda"

Biz görmezsek burada kalanlar da görsün inşallah. Aslanlar gibi yetişecek benim çocuğum (torunum). Babasının yüreği var onda." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan, kucağına şehidin hiç görmediği, ismini taşıyan Celil bebeği alarak aile üyeleriyle birlikte kurdeleyi kesip, kütüphanenin açılışını yaptı. 4 bin 500 adet kitap bulunan kütüphaneyi gezen Vali Pehlivan, şehit ailesi adına 500 adet kitap bağışında bulunarak, okul idarecilerine teslim etti.