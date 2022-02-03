Metaverse arsa satışları 500 milyon doları aştı: 2022’de iki katına çıkacak

Metaverse arsa satışları 500 milyon doları aştı: 2022’de iki katına çıkacak

Metaverse arsa satışları ile ilgili yeni raporlar yayımlandı. Çalışmalar, satışların, toplamda 500 milyon doları aştığını ve 2022 yılında bu rakamın iki katına ulaşmasının beklendiğini gösteriyor.

Son dönemlerde arsa satışlarıyla gündeme gelen Metaverse ile ilgili yeni raporlar ortaya çıktı.

Raporların sonuçlarındaki ortak nokta ise Metaverse arsa satışlarının her geçen gün büyüyeceği oldu.

Raporlarda, Metaverse gayrimenkul satışlarının toplamda 500 milyon doları aştığı belirtilirken, 2022 yılında bu rakamın iki katına ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

CNBC’nin haberinde, Metaverse gayrimenkul yatırımcısı ve danışmanlık firması Republic Realm'in CEO'su Janine Yorio, “Büyük riskler var ancak potansiyel olarak büyük kazançlar var” dedi.

DÖRT ŞİRKET ÖNE ÇIKIYOR

Metaverse arsa satışında ise dört şirket öne çıkıyor.

Metaverse analistleri tarafından ‘Big Four’ (Dört büyük) olarak adlandırılan şirketler ise Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels ve Somnium oldu.

2022’DE 1 MİLYAR DOLARI AŞACAK

MetaMetric Solutions tarafından yayımlanan çalışmada ise dört büyük Metaverse platformundaki arsa satışları 2021'de 501 milyon dolara ulaştı.

Metaverse veri sağlayıcısı, Ocak ayındaki satışların 85 milyon doları aştığını söylerken, bu hızda devam etmesi durumunda satışların 2022'de yaklaşık 1 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ettiğini vurguladı.

FACEBOOK’UN META OLMASIYLA ATEŞLENDİ

Metaverse dünyasında arsa satışları 2021 yılının ikinci yarısı itibarıyla her geçen gün hızlanırken, satışlardaki son artış, Facebook'un 28 Ekim'de meta veriye odaklanmak için Meta olarak yeniden markalaştığını açıklamasıyla ateşlendi.

KASIM AYINDA 9 KAT ARTTI

MetaMetric'e göre, arsa satışları en çok Kasım ayında gerçekleşirken, yaklaşık dokuz kat artarak 133 milyon dolara ulaştı.

Aralık ayı itibarıyla arsa satışları azalırken, 2022 yılının Ocak ayındaki arsa satış bedeli, 2021 yılının aynı ayına göre 10 katından fazla gerçekleşti.

BrandEssence Pazar Araştırması tarafından yayımlanan bir rapor ise, metaverse emlak piyasasının 2022'den 2028'e kadar yılda yüzde 31 oranında büyümesinin beklendiğini tespit ettiklerinin altını çizdi.

SEKTÖRÜN DÖRTTE ÜÇÜNE TEK ŞİRKET HAKİM

Dört platformda tamamı farklı büyüklüklerde toplam 268 bin 645 parsel alan satışa sunulurken, Republic Realm'den bir rapora göre, Sandbox, dört platformdaki mevcut arazinin yüzde 62'si ve 2022'deki tüm arazi satışlarının dörtte üçü ile piyasaya hakim durumda bulunuyor.

EN UYGUN PARSEL 12 BİN 700 DOLAR

Sandbox'ın 166 bin 464 parselinin her birinin Aralık ayı itibarıyla ortalama 12 bin 700 dolarlık Ethereum bedeliyle satılırken, parsellerin 96 metreye 96 metre olduğu belirtildi.

Sandbox’ın ardından piyasadaki ikinci oyuncu olan Decentraland (MANA), 16 metreye 16 metre boyutlarında 90 bin 600 parsel satışa çıkarırken, parsellerin her birinin 14 bin 440 dolara karşılık gelen değerindeki Ethereum karşılığına satıldığı bildirildi.