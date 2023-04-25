Meteoroloji 5 günlük hava tahminini yayınladı: Sağanak yağış geliyor Son hava tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar bu hafta içi düşecek, bazı bölgeler yağmurlu hava görülecek.

ensonhaber.com

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporunu yayımlandı.

Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıkların bu hafta içinde düşeceği, yağmurlu havanın ise devam edeceği belirtildi.

Türkiye genelinde yağışlı hava bu hafta da devam edecek.

Sıcaklıklar 4-5 derece düşecek

Salı ve çarşamba günleri hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrederken perşembe ve cuma günleri hava sıcaklıkları 4-5 derece düşecek.

MGM'ye göre cumartesi gününden itibaren hava sıcaklıkların yeniden artacak.

Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Bugün ise Türkiye geneli parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muş, Bitlis, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının bugün iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Muş, Bitlis, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.