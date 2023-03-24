Meteoroloji deprem bölgesi için kuvvetli yağış ve sel uyarısı verdi Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede gerçekleşen yıkımdan sonra toplam 11 il etkilendi. Geçen hafta yağışlar depremden etkilenen Şanlıurfa'da sele dönüşmüştü. Meteoroloji'nin yeni uyarısı da önlem alınması gerektiğini akıllara getirdi.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ildeki depremzedelerin barınma koşulları ve enkaz kaldırma çalışmaları açısından hava durumu önem taşıyor.

Kuvvetli yağış ve sel uyarısı

Bu aşamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından deprem bölgesi için kuvvetli yağış ve sel uyarısı yapıldı.

Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa

Verilen bilgilere göre özellikle, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Sarı kodlu uyarı

Meteoroloji; Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfarfa, Kilis için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji; sel, su baskını, yerel dolu yağışına karşı uyarıda bulundu.

Yağışların; öğle saatlerinde Diyarbakır, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Taşkınlara karşı önlem

Bu şartlarda deprem bölgelerinde taşkınlara karşı dere yataklarının kıyılarında, zemin ve bodrum katlarında önlem alınması bekleniyor.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.

Sıcaklıkların yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın yurdun batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.