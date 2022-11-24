Meteoroloji Diyarbakır için kar ve sağanak uyarısında bulundu

Meteoroloji Diyarbakır için kar ve sağanak uyarısında bulundu

Meteoroloji 15. Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, bugün gece saatlerinde sonra başta Diyarbakır olmak üzere Siirt, Batman ve Mardin için sağanak ve kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Diyarbakır için kar ve sağanak uyarısı geldi.

Kentte, yağışın bu gece saatlerinde başlayacağı, devamında sağanak ve kar yağışı etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji'den 4 il için uyarı geldi

Meteoroloji 15. Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan değerlendirmelere göre, bugün gece saatlerinde sonra Diyarbakır, Siirt, Batman ve Mardin için sağanak uyarısında bulunuldu.

Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün gece saatlerinden itibaren Diyarbakır’ın güney ilçelerinde; Kayapınar, Yenişehir, Bağlar, Sur, Çınar, Bismil, Silvan, Batman’ın güney ilçelerinde; Gercüş, Hasankeyf, Beşiri, merkez ve Siirt’in genelinde yerel olarak kuvvetli, Diyarbakır’ın kuzeyinde; Çermik, Çüngüş, Ergani, Dicle, Eğil, Hani, Kocaköy, Hazro, Lice, Kulp, Batman’ın kuzeyinde; Sason, Kozluk, Mardin ve Şırnak genelinde çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Dikkat ve tedbir uyarısı yapıldı

Yağışların 1.700 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.



