Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Deprem bölgesinde şiddetli yağışlar bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu deprem bölgesinde yer yer kuvvetli ve şiddetli yağışlar beklendiği duyuruldu.

Deprem bölgesindeki illerden olan Şanlıurfa ve Adıyaman'da sağanak yağışlar meydana geldi.

Felakette 15 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Yaşananların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu deprem bölgesinde yer yer kuvvetli ve şiddetli yağışlar beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji uyardı

MGM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce yapılan son tahminlere göre hafta sonunda deprem bölgesindeki illerimizde yer yer kuvvetli ve şiddetli yağışlar beklenmektedir. Meydana gelebilecek taşkın, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri alarak Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce yapılacak tahmin ve uyarıları yakından takip etmeleri büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.