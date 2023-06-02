Meteoroloji haziran yağmurları için uyardı! Aydın’a sağanak geliyor

İHA

Türkiye'de yağışlı havalar etkisini sürdürüyor.

Hafta boyunca sağanak yağmur olumsuzluklara yol açtı.

Bu illerden biri de Aydın oldu.

Bugün güneşli havanın etkisi altına giren kent için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemizde devam etmekte olan gök gürültülü sağanak yağışların, 03.06.2023 Cumartesi günü de Aydın il merkezi ile Çine, Bozdoğan, Karacasu, Köşk, Yenipazar, Sultanhisar, Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.